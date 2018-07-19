İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Körfez ülkeleri ile turizm ticareti yürüten SY Group CEO’su Yaser Haddad Trabzon’da otel doluluk oranlarının yüzde 95’e yükseldiğini belirtip “Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar” dedi.
Haddad konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları söyledi:
“İklim şartları, doğal güzellikler ve direk uçuş imkanları ise Trabzon’un tercih edilme sebeplerinin başında geliyor.
“Geçtiğimiz yıla göre gelen turist sayısı, seçim döneminden sonra yüzde 50 arttı. Türk
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