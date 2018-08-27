Araplar, Ordu'dan 11 dönüm fındık bahçesi satın aldı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'ya Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler, çok beğendikleri bölgeden konut ve gayrimenkulden sonra şimdi de 11 dönüm fındık bahçesi satın aldı.

Ordu’yu son 5 yıldır ziyaret eden Arap turistler, kentte konut ve gayrimenkul satın alıyor. Kentin 2 bin rakımlı Kabadüz Çambaşı Yaylası, bin 500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası’nı yoğun olarak ziyaret eden Arap turistler, Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinden de konut satın alıyor. Geçen yıl 39 Arap turist Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçesinden konut satın aldı. Son 5 yılda Arap turistlerin Ordu'dan 79 konut satın aldığı belirtildi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarına göre, Mart ayında 1 Arap işadamının yaklaşık 11 dönüm fındık bahçesi satın aldığı belirtildi. İlk kez fındık bahçesi alan Arap turistlerin, çerezlik fındık yetiştireceği ve bahçeyide konut yatırımı için kullanacağı öğrenildi.

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