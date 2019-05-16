FİNANS

Aras Kargo 100. yıl anısına Samsun sahilini temizledi

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

Aras Kargo 100. yıl anısına Samsun sahilini temizledi

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo’nun çevreyi koruma misyonu doğrultusunda 3 yıldır Türkiye’nin kıyılarını temizleyen “Doğa Dostu Araslar” bu yıl kıyı temizliğine, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı sebebiyle Samsun’dan başladı.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, şehrin kıyılarından toplam 702 kilogram atık toplayan Doğa Dostu Araslar, şimdiye kadar 3 ton atığın çevreyi kirletmesini engelledi.

Aras Kargo, gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak için çevreye duyarlı uygulamalarıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Çevreyi koruma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren ve bu kapsamda 2014 yılında çalışanların gönüllü katılımıyla “Doğa Dostu Araslar” platformunu kurarak Türkiye’nin kıyılarını temizleyen Aras Kargo, bu yılki kıyı temizliğine, Atatürk’ün milli mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yılı anısına Samsun’dan başladı.

Etkinlik öncesinde Samsun Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan Aras Kargo çalışanları, Samsun Tekkeköy sahilinden 58 kilogram kağıt, 518 kilogram plastik, 13 kilogram metal ve 113 kilogram cam atık toplayarak, toplam 702 kilogram atığın denize karışmasını önledi.

Doğa Dostu Araslar, TURMEPA (Deniz Temiz Derneği) ile Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen kıyı temizliği çalışmaları neticesinde, atıkların çevreye karışarak hem deniz ekosistemine zarar vermesini hem de insan sağlığını tehdit etmesini engelledi.

Ayrıca atıklar nedeniyle oluşan görüntü kirliğinin de önüne geçilerek, kıyılardaki yaşam kalitesinin artırılmasına destek olundu. Çalışmalar doğrultusunda Aras Kargo şimdiye kadar, İstanbul Kınalıada, Büyükada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum ve Adana Baraj Gölü kıyılarını temizledi. Kıyılarımızdan şimdiye kadar 1630 kilogram plastik, 913 kilogram cam, 333 kilogram metal ve 169 kilogram kağıt atığın toplanmasını sağlayan Aras Kargo, toplamda 3 ton atığı çevreye geri kazandırdı.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Ayçiçek tarlalarını 'köse' hastalığı vurduAyçiçek tarlalarını 'köse' hastalığı vurdu
Altan Elmas: Vatandaş tasarrufuna dokunmadan ev sahibi olabilecekAltan Elmas: Vatandaş tasarrufuna dokunmadan ev sahibi olabilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aras Kargo kıyı temizliği

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

Kilosunu 8 liradan satıyor

Kilosunu 8 liradan satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Henkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euro

Henkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euro

Halkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracı

Halkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracı

Ayçiçek tarlalarını 'köse' hastalığı vurdu

Ayçiçek tarlalarını 'köse' hastalığı vurdu

Altan Elmas: Vatandaş tasarrufuna dokunmadan ev sahibi olabilecek

Altan Elmas: Vatandaş tasarrufuna dokunmadan ev sahibi olabilecek

TÜİK - Genç nüfus oranı 2040'ta yüzde 13.4'e düşecek

TÜİK - Genç nüfus oranı 2040'ta yüzde 13.4'e düşecek

Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü (2)

Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.