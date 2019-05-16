Aras Kargo 100. yıl anısına Samsun sahilini temizledi

Etkinlik öncesinde Samsun Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan Aras Kargo çalışanları, Samsun Tekkeköy sahilinden 58 kilogram kağıt, 518 kilogram plastik, 13 kilogram metal ve 113 kilogram cam atık toplayarak, toplam 702 kilogram atığın denize karışmasını önledi.

Aras Kargo, gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak için çevreye duyarlı uygulamalarıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Çevreyi koruma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren ve bu kapsamda 2014 yılında çalışanların gönüllü katılımıyla “Doğa Dostu Araslar” platformunu kurarak Türkiye’nin kıyılarını temizleyen Aras Kargo, bu yılki kıyı temizliğine, Atatürk’ün milli mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yılı anısına Samsun’dan başladı.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, şehrin kıyılarından toplam 702 kilogram atık toplayan Doğa Dostu Araslar, şimdiye kadar 3 ton atığın çevreyi kirletmesini engelledi.

Doğa Dostu Araslar, TURMEPA (Deniz Temiz Derneği) ile Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen kıyı temizliği çalışmaları neticesinde, atıkların çevreye karışarak hem deniz ekosistemine zarar vermesini hem de insan sağlığını tehdit etmesini engelledi.

Ayrıca atıklar nedeniyle oluşan görüntü kirliğinin de önüne geçilerek, kıyılardaki yaşam kalitesinin artırılmasına destek olundu. Çalışmalar doğrultusunda Aras Kargo şimdiye kadar, İstanbul Kınalıada, Büyükada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum ve Adana Baraj Gölü kıyılarını temizledi. Kıyılarımızdan şimdiye kadar 1630 kilogram plastik, 913 kilogram cam, 333 kilogram metal ve 169 kilogram kağıt atığın toplanmasını sağlayan Aras Kargo, toplamda 3 ton atığı çevreye geri kazandırdı.

