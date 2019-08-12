Aras Kargo çocuklara denizleri koruma bilinci aşılıyor

İSTANBUL (AA) - Çocuklara denizleri koruma bilinci kazandırmak amacıyla, Aras Kargo çalışanlarının çocukları Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’ne katıldı.

Aras Kargo'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çevreyi koruma misyonu doğrultusunda "Doğa Dostu Araslar" platformunu kuran ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile üç yıldır Türkiye'nin kıyılarını temizleyen Aras Kargo, çevre odaklı çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede, çocuklara denizleri koruma bilinci kazandırmak amacıyla TURMEPA tarafından kurulan Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi'nin bu yıl ki misafirleri Aras Kargo çalışanlarının çocukları oldu.

Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyıları temizleyen ve toplamda 3 tondan fazla atığı denizlere karışmasını engelleyen Doğa Dostu Araslar'ın bu etkinliklerde en büyük yardımcıları çocuklar olurken, kıyı temizliği sırasında atıkların yarattığı çevresel sorunları gözlemleme fırsatı bulan çocuklar, Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi'ne katılarak farklı bir deneyim yaşadı ve yeni bilgiler öğrendi.