Aras Kargo e-ticaretin zirvesinde

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, 3 milyondan fazla siparişi kapsayacak şekilde hazırlanan KOBİ E-ticaret Raporu'na göre KOBİ'lerin en çok tercih ettiği kargo şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 14 bin çalışan, 4 binden fazla araç, 29 transfer merkezi ve günde yaklaşık 500 bin gönderi ile Türkiye'nin en geniş dağıtım ağına sahip kargo şirketi konumunda yer alan Aras Kargo, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelini tam olarak ortaya koyabilmesi ve sektörünün küresel olarak büyüme potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Son dönemlerde özellikle teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarına öncelik veren Aras Kargo, e-ticaret altyapı şirketi İdeaSoft tarafından yayınlanan KOBİ E-Ticaret Raporu 2017 sonuçlarına göre KOBİ'lerin en çok tercih ettiği kargo şirketi oldu.

KOBİ'lerin e-ticaret süreçlerine ışık tutmak amacıyla hazırlanan rapora göre 6 bin 500'den fazla sanal mağazadan 2017 yılında verilen 3 milyonu aşkın sipariş analiz edildi. Buna göre kullanıcılar, kargo şirketi tercihlerine göre siparişlerinin yüzde 34’ünü Aras Kargo ile teslimat talebinde bulundu.