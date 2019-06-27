FİNANS

Aras Kargo'dan sokak hayvanları için su kabı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 10:01 | Son Güncelleme

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın: - "Su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olmak ve onların bu dönemi daha kolay atlatmasını sağlamak amacıyla Aras Kargo olarak yıllardır tüm bölge müdürlüklerimiz ve transfer merkezlerimiz önünde su kabı bulunduruyoruz"

İSTANBUL (AA) - Sokak hayvanları için tüm şube, bölge müdürlükleri ve transfer merkezlerine su kabı gönderen Aras Kargo, bu kapsamda şimdiye kadar toplam 10 bine yakın su kabı dağıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevre dostu uygulamaları kadar sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla da dikkati çeken Aras Kargo, bunaltıcı sıcakların bastırmasıyla birlikte hayvanların susuz kalmasını engellemek amacıyla tüm şube, bölge müdürlükleri ve transfer merkezleri önünde daha önce olduğu gibi bu yıl da su kabı bulundurmaya başladı.

Aras Kargo, 2015 yılında başlattığı bu uygulamayla şimdiye kadar 10 bine yakın su kabı dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, şirketin daha yaşanılabilir bir dünya vizyonuyla çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Ayyarkın, "Sokaktaki minik dostlarımızın oldukça zorlu olan yaşam mücadelesi yaz aylarının gelmesiyle daha da ağırlaşıyor. Su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olmak ve onların bu dönemi daha kolay atlatmasını sağlamak amacıyla Aras Kargo olarak yıllardır tüm bölge müdürlüklerimiz ve transfer merkezlerimiz önünde su kabı bulunduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Aras Kargo’nun topluma değer katma ve çevreyi koruma odaklı projelerine şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini belirten Ayyarkın, şunları kaydetti:

"2014 yılında oluşturduğumuz Doğa Dostu Araslar Platformu ile Türkiye’nin kıyılarını temizleyerek şimdiye kadar toplam üç ton atığın denizlerimize karışmasını engelledik. 8 yıl önce Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosunu kurarak karbon salınımını önemli ölçüde azalttık. Transfer merkezlerimizde kullandığımız LED aydınlatma ve fotosel sistemleriyle yüzde 25 enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra kargo poşetlerimizde doğa dostu malzemeler kullanıyoruz.”

Aras Kargo, geçen kış ayında da sokak hayvanları için kullanılmış kargo kolilerinden nasıl kedi evi yapılacağına dair video yayınlamıştı.

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Aras Kargo su kabı

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