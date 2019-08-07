Şimdiye kadar 500'den fazla çalışanın gönüllü katıldığı Doğa Dostu Araslar, İstanbul Kınalıada, Büyükada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum, Adana baraj gölü ve Burgazada kıyılarını temizledi, bu kapsamda toplamda 3 tondan fazla atığın çevreyi kirletmesini engelledi.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde topluma mal olmuş başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ve kitle iletişimi çalışmalarını 17 kategoride değerlendiren Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri (The International CSR Excellence Awards) Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

- "3 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, The International CSR Excellence Awards'ın, alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olduğunu bildirdi.

Çevreyi koruma misyonları doğrultusunda yaptıkları çalışmaların böylesine önemli bir ödülle takdir edilmiş olmasının kendilerini oldukça gururlandırdığını aktaran Ayyarkın, şunları kaydetti:

"Amacımız, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet vermeye devam ederken çevremize ve toplumumuza değer katacak projeleri de hayata geçirmek. Denizlerdeki kirlilik, ciddi boyutlara ulaşarak hem deniz canlılarının hem de bizlerin sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştı. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın yaptığı araştırmalar gösteriyor ki, denizlerde veya kıyılarda bulunan çöpler, çoğunlukla kara kaynaklı uygulamalardan kaynaklanıyor. Bu nedenle Doğa Dostu Araslar ve TURMEPA ile 3 yıldır ülkemizin kıyılarını temizliyoruz. Şimdiye kadar kıyılardan 1,5 tondan fazla plastik, bir tona yakın cam, 333 kilogram metal ve 169 kilogram kağıt atık toplayarak 3 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdık."