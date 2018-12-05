Araştırma: 5G 2035 yılına kadar 12.3 trilyon dolar değerinde hizmet üretecek

Elif Varan / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Cambridge Business Park'ta bir üs olan Qualcomm'un çalışması, beşinci nesil mobil ağların ve kablosuz sistemlerin 22 milyon iş imkanı oluşturabileceğini ve 2035 yılına kadar da 12.3 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üreteceğini öngördü.

5G, daha hızlı bağlantı hızlarından ziyade, 4G'den daha yüksek kapasiteye sahip olmayı amaçlıyor.

Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu araştırmacılar, 5G'nin temel bir oyun değiştirici olacağına dair güçlü inancımızı doğruladı. 5G gerçeğe dönüştürülecek, LTE'nin sınırlarını zorlayan, endüstri liderleriyle işbirliği yapan ve yeni nesil globalin arkasındaki kritik araştırmalara öncülük eden bazı temel teknolojileri ve uygulamaları yaratmaya yardımcı olmak için çok çalıştık.”

Çalışma ayrıca, 2035 yılında 5G'nin tüm dünyada ekonomik fayda sağlayacağı, perakende sektöründen eğitime, taşımacılığa, eğlenceye kadar geniş bir yelpazede hizmet edebileceğini öngörüyor.

Çalışmayı tamamlayan PSB Research’ün yaptığı anket, dünyanın dört bir yanındaki iş karar vericilerinin ve fikir önderlerinin toplum için genel yararlar sağladığını, yeni ürün ve hizmetler sunarak üretkenliği artırdığını ve yeni sektörlerin ortaya çıkmasını sağladığını doğruluyor.

Çalışma, 5G'nin elektriği ve diğer büyük inovasyonu sağlayan, yeni endüstrilere yol açan ve tüm ekonomilere fayda sağlayan otomobillere ve özel teknolojilere göre hareket edeceğini gösteriyor.

