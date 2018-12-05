FİNANS

Araştırma: 5G 2035 yılına kadar 12.3 trilyon dolar değerinde hizmet üretecek

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 14:21 | Son Güncelleme

Cambridge Business Park'ta bir üs olan Qualcomm'un çalışması, beşinci nesil mobil ağların ve kablosuz sistemlerin 22 milyon iş imkanı oluşturabileceğini ve 2035 yılına kadar da 12.3 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üreteceğini öngördü.

Elif Varan / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Cambridge Business Park'ta bir üs olan Qualcomm'un çalışması, beşinci nesil mobil ağların ve kablosuz sistemlerin 22 milyon iş imkanı oluşturabileceğini ve 2035 yılına kadar da 12.3 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üreteceğini öngördü.
5G, daha hızlı bağlantı hızlarından ziyade, 4G'den daha yüksek kapasiteye sahip olmayı amaçlıyor.
Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bu araştırmacılar, 5G'nin temel bir oyun değiştirici olacağına dair güçlü inancımızı doğruladı. 5G gerçeğe dönüştürülecek, LTE'nin sınırlarını zorlayan, endüstri liderleriyle işbirliği yapan ve yeni nesil globalin arkasındaki kritik araştırmalara öncülük eden bazı temel teknolojileri ve uygulamaları yaratmaya yardımcı olmak için çok çalıştık.”
Çalışma ayrıca, 2035 yılında 5G'nin tüm dünyada ekonomik fayda sağlayacağı, perakende sektöründen eğitime, taşımacılığa, eğlenceye kadar geniş bir yelpazede hizmet edebileceğini öngörüyor.
Çalışmayı tamamlayan PSB Research’ün yaptığı anket, dünyanın dört bir yanındaki iş karar vericilerinin ve fikir önderlerinin toplum için genel yararlar sağladığını, yeni ürün ve hizmetler sunarak üretkenliği artırdığını ve yeni sektörlerin ortaya çıkmasını sağladığını doğruluyor.
Çalışma, 5G'nin elektriği ve diğer büyük inovasyonu sağlayan, yeni endüstrilere yol açan ve tüm ekonomilere fayda sağlayan otomobillere ve özel teknolojilere göre hareket edeceğini gösteriyor.

PARTNERYakından bakınca şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Yakından bakınca şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırımBursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım
Nasdaq 2019’da Bitcoin vadeli işlemlerine başlıyorNasdaq 2019’da Bitcoin vadeli işlemlerine başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

TCMB para politikası raporunu yayımladı

TCMB para politikası raporunu yayımladı

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Dolar ne kadar? 5 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 5 Aralık dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasında

Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasında

Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım

Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım

Nasdaq 2019’da Bitcoin vadeli işlemlerine başlıyor

Nasdaq 2019’da Bitcoin vadeli işlemlerine başlıyor

CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor

Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor

Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.