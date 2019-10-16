FİNANS

Araştırma - Akıllı cihazlara 100 milyondan fazla saldırı yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Kaspersky'nin internete bağlı çeşitli cihaz ve uygulamaların sanal kopyalarına ilişkin ağlardan oluşan sanal tuzakları, yılın ilk altı ayında 276 bin benzersiz IP adresinden IoT cihazlarına 105 milyon saldırı gerçekleştirildiğini belirledi.

İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Kaspersky'nin internete bağlı çeşitli cihaz ve uygulamaların sanal kopyalarına ilişkin ağlardan oluşan sanal tuzakları, yılın ilk altı ayında 276 bin benzersiz IP adresinden IoT cihazlarına 105 milyon saldırı gerçekleştirildiğini belirledi.
Bu rakam, 2018'in ilk yarısında belirlenen saldırılardan yaklaşık dokuz kat fazla; 2018'in ilk altı ayında 69.000 IP adresinden sadece 12 milyon dolayında saldırı yapıldığı belirlenmişti.
Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, IoT ürünlerinin zayıf güvenlik özelliklerinden yararlanan siber suçlular, IoT botnet'leri oluşturup bunlardan para kazanma çabalarını giderek arttırıyor. Bu bilgiler ve diğer bulgular 2019'un ilk altı ayındaki sanal tuzak aktivitelerine ilişkin "IoT: bir zararlı yazılım hikayesi" adlı raporda yer alıyor.
Saldırıların yüzde 39'unun arkasındaki zararlı yazılım ailesi Mirai, cihazlardaki açıklardan yararlanabiliyor. Diğer bir deyişle, bu botnet'ler eski, yama yapılmamış açıklardan cihaza girerek onu kontrol edebiliyor.
Listedeki en yaygın ikinci zararlı yazılım ailesi olan Nyadrop'un kullandığı teknik ise parolalara kaba kuvvet uygulama. Saldırıların yüzde 38.57'sinde görülen Nyadrop, genellikle Mirai'yi cihaza indirmek için kullanılıyor.
Bu yazılım ailesi, son birkaç yıldır en aktif tehditlerden biri olarak ilk sıralarda yer alıyor. yüzde 2.12 ile akıllı cihazları tehdit eden üçüncü en yaygın botnet olan Gafgyt de kaba kuvvet yönteminden yararlanıyor.
Saldırıların yüzde 30'u Çin'de gerçekleştirilirken, bu ülkeyi yüzde 19 ile Brezilya ve yüzde 12 ile Mısır izledi. Bir yıl önce, saldırılarda yüzde 28'le Brezilya öncülük ederken yüzde 14 ile Çin ikinci ve yüzde 11 ile Japonya üçüncü sırada yer alıyordu.
Kaspersky Lab'de güvenlik araştırmacısı olan Dan Demeter şunları söyledi:
"Akıllı cihazlar insanların etrafında giderek daha fazla yer aldıkça IoT saldırılarının da yoğunlaştığını gözlemliyoruz.
"Artan saldırı sayısına ve suçluların ısrarlı çabalarına bakarak, IoT'nin her türlü saldırgan için verimli bir alan olduğunu söyleyebiliriz.
"Buna parola ve oturum açma kombinasyonlarını tahmin etmek gibi en temel yöntemleri kullananlar da dahil.
"Tahmin yöntemi çoğu kişinin düşündüğünden daha kolay: şimdiye kadar kullanılan en yaygın kombinasyonlar 'support/support' (destek/destek), 'admin/admin' (yönetici/yönetici) ve 'default/default' (varsayılan/varsayılan).
"Varsayılan parolayı değiştirmek son derece kolay. Bu yüzden son derece basit bir işlemle akıllı cihazlarını daha güvenli hale getirmeleri için herkese parolalarını değiştirmelerini öneriyoruz."
Kaspersky, cihazlarını güvende tutabilmeleri için kullanıcılara şunları tavsiye ediyor:
• Kullandığınız aygıt yazılımlarının güncellemelerini ilk fırsatta kurun. Bir açık bulunduğunda güncellemelerde yer alan yamalarla onarılabilir.
• Ön yüklü gelen parolaları her zaman değiştirin. Mümkünse büyük ve küçük harf, rakam ve semboller içeren karmaşık parolalar kullanın.
• Değişik davranışlar sergilediğini düşündüğünüz cihazları yeniden başlatın. Bu, mevcut zararlı yazılımlardan kurtulmanıza yardımcı olabilir fakat yeniden bulaşma riskini azaltmaz.
• IoT cihazlarına erişimi yerel bir VPN ile sınırlı tutarak bunları internette herkese açık halde bırakmak yerine "ev" ağınızdan erişin.
Kaspersky, şirketlerin şu önlemleri almalarını tavsiye ediyor:
• Güvenlik araştırmacıları tarafından tespit edilen zararlı ağ adreslerinden gelen ağ bağlantılarını engellemek için tehdit verisi akışlarından yararlanın.
• Tüm cihaz yazılımlarının güncel olduğundan emin olun. Yama yapılmamış cihazlar, yetkili olmayan kullanıcıların erişemeyeceği ayrı bir ağda tutulmalıdır.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimiModel fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi
UEFA Süper Kupa finali Sabiha Gökçen'de iş jeti yolcu sayısını artırdıUEFA Süper Kupa finali Sabiha Gökçen'de iş jeti yolcu sayısını artırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

50 il merakla bekliyor! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 il merakla bekliyor! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Yüzde 50 indirim! Milyonluk otomobile yine alıcı çıkmadı

Yüzde 50 indirim! Milyonluk otomobile yine alıcı çıkmadı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

Trump'ın açıklaması demir-çelik ihracatçılarını kaygılandırıyor

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

İstanbul iş dünyasından 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

TÜİK - İhracatın yaklaşık yarısı, ithalatın yarıdan fazlası büyüklerden

TÜİK - İhracatın yaklaşık yarısı, ithalatın yarıdan fazlası büyüklerden

Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi

Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi

UEFA Süper Kupa finali Sabiha Gökçen'de iş jeti yolcu sayısını artırdı

UEFA Süper Kupa finali Sabiha Gökçen'de iş jeti yolcu sayısını artırdı

TÜİK - Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi (2)

TÜİK - Kredili konut satışları Eylül'de yüzde 410.2 yükseldi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.