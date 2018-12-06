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Araştırma: Artan küresel karbondioksit emisyonları rekor kırabilir

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 17:17 | Son Güncelleme

Fosil yakıt ve sanayiden kaynaklanan küresel karbon dioksit emisyonlarının, 2017’deki artışın ardından 2018’de de yüzde 2.0 artarak yeni bir rekor düzeye çıkması bekleniyor.  Çarşamba günü yayınlanan bir bilimsel çalışmaya göre, küresel karbondioksit emisyonlarındaki artışın başlıca nedeni petrol ve doğal gaz kullanımının artmaya devam etmesi.

İstanbul, 6 Aralık (DHA) - Fosil yakıt ve sanayiden kaynaklanan küresel karbon dioksit emisyonlarının, 2017’deki artışın ardından 2018’de de yüzde 2.0 artarak yeni bir rekor düzeye çıkması bekleniyor.
Çarşamba günü yayınlanan bir bilimsel çalışmaya göre, küresel karbondioksit emisyonlarındaki artışın başlıca nedeni petrol ve doğal gaz kullanımının artmaya devam etmesi.
Batı Anglia Üniversitesi, Tyndall İklim Değişikliği Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Corinne Le Quéré, yenilenebilir enerjiye verilen desteğin yeterli olmadığını, fosil yakıtlardan kademeli olarak çıkılmasını ve karbonsuzlaştırma çabalarının ekonominin tamamında yaygınlaştırılmasının gerektiğini belirtti.
Future Earth Genel Direktörü Amy Luers, küresel emisyonların artmaya devam etmesinin son derece endişe verici olduğunu söyledi ve “Kısa süre önce yayınlanan ve 1.5 santigrat derece ısınmanın risklerini konu alan IPCC raporu, bilimsel araştırma yapan birçoğumuz için bile ciddi bir uyarı niteliğindeydi. Bu haber son derece ağır bir haber zira emisyonlarımızı kat kat azaltmak için yeterli teknoloji, bilgi ve işbilirlik düzeyine sahibiz. İklim değişikliğiyle mücadele artık bir kazan-kazan durumudur. Geriye kalan, bizi başarıya taşıyacak yolda ilerlemeye başlamaktır" dedi.
Oslo CICERO Araştırma Direktörü, bütçenin yazarlarından ve çalışmalardan bir tanesi yöneten, Glen Peters ise “2017’deki emisyon artışı bir kereye mahsus bir durum olarak görülebilirdi ancak 2018’de daha da büyük bir artış yaşandı. Dünyanın, 2015’te Paris Anlaşması’nda belirlenen hedeflerle uyumlu bir patikaya yönelme görevinde başarısız olduğu son derece aşikar” dedi.
CICERO Uluslararası İklim Araştırmaları Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Jan Ivar Korsbakken: “Çin’in kömüre dayalı elektrik üretiminden hızla uzaklaştığına dair umut belirmişti ancak son iki yıl bize Çin’in kömüre çabuk veda etmesinin o kadar da kolay olmayacağını gösterdi. Kömürün Çin enerji sistemindeki hakimiyeti -her ne kadar 2000’li yılların ortalarında görülen ani yükselişin tekrarlanma ihtimali düşük olsa da- muhtemelen önümüzdeki on yıl boyunca devam edecek” dedi.

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