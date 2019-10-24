Araştırma - Asya-Pasifik iş dünyası küresel durgunluktan çekiniyor

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan'ın araştımasına göre, Asya-Pasifik bölgesindeki şirketlerin karar vericileri, şirketlerinin gelecek 6-12 ayı için en büyük risk olarak, küresel bir durgunluğu ve gümrük vergilerinin olası etkilerini gösteriyor.

ABD'nin en büyük bankasıdır ve toplam malvarlığı bakımından dünyanın altıncı büyük bankası olan JP morgan7ın anketine katılan 130 kaar küresel şirketin mali işler direktörlerinin yüzde 30'u, potansiyel bir küresel durgunluğun işletmeleri için en büyük risk olarak göründüğünü belirtti.

CNBC'nin haberine göre, katılımcıların;

- yüzde 27'si küresel gümrük vergilerinin etkisinden endişe ediyor,

- yüzde 24'ü en önemli risk olarak gelişmekte olan piyasalardaki yavaşlığı gösterirken,

- yüzde 10'u siber saldırıları birinci endişeleri olarak belirtirken,

- yüzde 9.0 da Brexit ve Euro Bölgesi'nin geleceğini birincil risk faktörü olarak belirttiler.

JP Morgan'ın Asya Pasifik bölgesi kurumsal bankacılık yöneticisi Oliver Brinkmann yaptığı açıklamada, küresel ekonomide bir durgunluk beklemediklerini, ancak önümüzdeki çeyrekte küresel büyümenin yavaşlayacağının öngörüldüğünü belirtti.

Brinkmann, JP Morgan'ın küresel ekonominin 2019'da yüzde 2.7 büyümesini ve 2020'de büyümenin yüzde 2.5'e yavaşlamasını beklediğini de vurguladı.

