FİNANS

Araştırma: Bitcoin sahibi kadınlar kendine daha çok güveniyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önde gelen kripto para işlem platformu BtcTurk’ün İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile hayata geçirdiği “Türkiye Pazarında Bitcoin’i Anlamak” araştırmasına göre Bitcoin yatırımcısı kadınlar, kendilerine daha çok güveniyor.

İstanbul, 6 Mart (DHA) - Türkiye’nin önde gelen kripto para işlem platformu BtcTurk’ün İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile hayata geçirdiği “Türkiye Pazarında Bitcoin’i Anlamak” araştırmasına göre Bitcoin yatırımcısı kadınlar, kendilerine daha çok güveniyor.
BtcTurk’ün Bitcoin ve kripto para birimleri konusunda Türkiye’de farkındalığı artırmak, akademi ve finans sektörü için kaynak yaratmak amacıyla ülkede bu konuda yapılan ilk bilimsel çalışma olma özelliğine sahip araştırma, yüzde 36’sı kadın ve yüzde 64’ü erkek olmak üzere 15-55 yaş aralığındaki toplam 379 kişi ile gerçekleştirildi.
Daha esnek, daha dışa dönük tutumlar sergiliyor
Araştırmaya göre; Bitcoin yatırımcısı kadınlar, Bitcoin yatırımı olmayan kadınlara göre kendine daha fazla güvenirken, daha esnek, daha dışa dönük tutumlar sergiliyor ve sosyalleşmeye daha çok önem veriyor. Demografik özelliklerine bakıldığında ise kullanıcıların ağırlıkla evli, dört kişilik ailede yaşayan, üniversite ve üzeri mezunu, üst sosyo-ekonomik statüye sahip kadınlardan oluştuğu görülüyor.
Erkekler yatırım yapıyor, kadınlar tasarruf ediyor
Araştırmada kadın ve erkeklerin tutum ve davranışları karşılaştırıldığında kadınların Türk lirası ve diğer finansal enstrümanlarla tasarruf yapmayı daha çok önemsediği ve tasarruf etmek için çaba gösterdiği belirtilirken, kadınlar arasında altının en yaygın yatırım aracı olduğu görülüyor.
Kadınlar kişisel verileri koruma kanunu hakkında daha bilgili
Kadınların yüzde 47.8’i interneti sağlık konusunda bilgi almak için kullanırken, bu oranın erkeklerde yüzde 27.7 olduğu görülen araştırmada ayrıca, kadınların interneti ağırlıkla müzik dinlemek, alışveriş yapmak, dizi ve televizyon izlemek ve sosyal medyada vakit geçirmek için kullandığı gözlemleniyor. Kadınlar internette güvenliğe daha çok önem verirken, kişisel verilerin korunma kanununa ilişkin de daha fazla bilgiye sahipler.

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