Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - KPMG’nin 2018 Küresel CIO Araştırmasına göre Türk şirketlerin yüzde 52’si “Dijital dönüşüm lideri” olarak tanımlanan CDO atamaların yapıyor.

“‘Dönüştürücü CIO” başlığıyla hazırlanan rapora göre, teknolojiyle birlikte CIO’ların görevi de değişiyor. BT liderleri yalnızca kuruluşları dönüştürmüyor aynı zamanda kendileri de dönüşüyor ve bu süreçte birçoğu için kendilerini geliştirme ve etkinliklerini artırma fırsatı doğuyor.

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Başkanı Sinem Cantürk, teknolojiyle birlikte şirketlerin odaklarının da değiştiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Teknoloj bir zamanlar kurum içi operasyonlara odaklıyken bugün daha çok müşteriyle ilgileniyor. Bir zamanlar teknolojisi bütçesi bir veya iki yönetici tarafından kontrol edilirken bugün harcama sorumluluğunu üstlenen daha geniş bir paydaş grubu var. Bir zamanlar BT liderine ‘CIO’ veya ‘BT direktörü’ denirken bugün teknoloji liderliği daha geniş bir alana yayılıyor. Bu değişim ortamında CIO’nun görevi önemini koruyor.

“Ancak bunun nedeni, CIO’nun da değişmesi. BT liderleri yalnızca kuruluşları dönüştürmekle kalmıyor aynı zamanda kendileri de dönüşüyor ve birçoğu için kendilerine geliştirme ve etkilerini artırma fırsatı doğuyor.

“Teknolojinin kuruluşlar için yeri hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda. BT liderlerinin maaşlarındaki ve BT bütçelerindeki artış, yönetim kurullarının teknolojiye yatırım yaptığını gösteriyor.

“Bununla birlikte ‘Gölge BT’nin aralıksız yükselişi, ‘dijital dönüşüm lideri’ pozisyonunda görülen şiddetli büyüme ve teknolojinin değişen niteliği nedeniyle önceden CIO pozisyonunun önemini besleyen birçok kesinlik ortadan kalkmış durumda.

“Ancak bu bir çelişki gibi görünse de, CIO’lar için daha elverişli bir dönem daha önce görülmedi.”

“Dönüştürücü CIO” adını taşıyan KPMG-Harvey Nash 2018 CIO Araştırması’nın sonuçları şöyle: