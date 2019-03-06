FİNANS

Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 17:38 | Son Güncelleme

  Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nin yıllık “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması”na göre kadınların toplumdaki en büyük sorunu şiddet.

Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

İstanbul, 6 Mart (DHA) - Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nin yıllık “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması”na göre kadınların toplumdaki en büyük sorunu şiddet.
Bu yıl beşincisi yapılan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’nın 2019 yılı sonuçları, 6 Mart Çarşamba günü Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mary LouO’Neil ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu’nun yer aldığı basın toplantısıyla duyuruldu.
Toplumun yüzde 60’ı şiddeti en büyük sorun olarak görüyor
Araştırmaya göre, Türkiye genelinde kadınların en büyük sorunu yüzde 60 ile “şiddet” olurken, kadınların yıllardır sorunu olan şiddet, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk sırada yer aldı. Araştırmaya 2016 yılında katılanların yüzde 53’ü, 2017 yılında yüzde 55’i ve 2018 yılında da yüzde 62’si en büyük sorunu şiddet olarak görürken, bu yıl araştırmaya katılanların yüzde 60’ı kadınların toplumda yaşadığı en büyük sorunun şiddet olduğunu belirtiyor.
Şiddet boşanma sebebi olarak görülüyor
“Boşanma ve Şiddet İlişkisi” araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç olurken yıllar içinde şiddetin boşanma için yeterli bir sebep olduğu, aile bütünlüğü ve düzeni için göz ardı edilecek bir durum olmadığı düşüncesine desteğin arttığı görüldü. Araştırmaya katılanların yüzde 72’si aile içi şiddetin, boşanmak için yeterli bir sebep olduğu konusunda fikir birliğine ulaşıyor.
Gençler, yaşlılara göre kadın-erkek eşitliğine daha çok önem veriyor
Geçen yıllara göre, kadın ve erkeklerin eşit şartlarda hayata katılımı konusunda tutumlar daha pozitif bir hale gelirken, gençlerin yaşlılara göre kadın-erkek ilişkilerine daha eşitlikçi baktıkları ortaya çıkıyor. Ayrıca eğitim seviyesi yükseldikçe bireylerin toplumsal cinsiyet konularında daha eşitlikçi tutumlar sergilediği görülüyor.
Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, babaların çocuklarının bakımında aktif olmalarının da eğitim düzeyi ile ilgili olduğu görülüyor. Genç, eğitim düzeyi lise ve altı seviyesinde olan babaların ise çocuklarının bakım ve hayatına daha fazla dahil olma taleplerinin olduğu görülüyor.
Kadınlar, kadın lider istiyor
Katılımcıların yüzde 81’i “Kadın siyasetçiler kadın hakları/sorunları konularına öncelik vermelidir” ifadesine katıldıklarını belirtirken, geçen yıllara göre kadınlar, siyasi liderlikte kadın adayları destekleyeceklerini artan bir oranla belirtirken, erkeklerin kadın siyasi lider adaylarına aynı sıcaklıkta yaklaşmadığı ortaya çıkıyor.
“Oy vermeyi düşündüğünüz partinin büyükşehir belediye başkan adayı tercihinde söz hakkınız olsa partinizin ‘erkek’ aday göstermesini mi yoksa ‘kadın’ aday göstermesini mi tercih edersiniz?” sorusuna, erkek katılımcıların yüzde 61’i erkek aday cevabını verirken, kadın katılımcıların yüzde 68’i kadın aday istediğini belirtti. Aynı soruya yüzde 3’lük bir kitle “hangisi iyiyse” cevabını verirken, yüzde 1’lik kitle ise “fark etmez” dedi.
Kadınlar ekonomi konusunda endişeli
Bu yıl katılımcılara ilk kez sorulan “aile ve ülke ekonomisinin değerlendirilmesi” soruları ile katılımcılarda genel bir ekonomik endişe durumu olduğu görülürken kadınlar, hem aile hem de ülke ekonomisine karşı erkeklere kıyasla daha endişeli görünüyor. “Şu an Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna kadın katılımcıların yüzde 47’si çok kötü yanıtını verirken, erkek katılımcıların yüzde 44’ü aynı yanıtı verdi.
Aynı kategoride “Şu an ailenizin içinde bulunduğu ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna kadın katılımcıların yüzde 44‘ü “çok veya biraz kötü” cevabını verirken, erkek katılımcıların yüzde 36’si kötü olduğunu vurguluyor. Ancak her iki grup da hem ailesel hem de ülkenin genel ekonomik durumunu bir yıl öncesine göre anlamlı düzeyde “daha kötü” olarak değerlendiriyor. (Fotoğraflı)

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidinFrankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin
Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağıYunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

3 milyon memur bu haberi bekliyor

3 milyon memur bu haberi bekliyor

Ev alacaklar dikkat! İşte başvuru şartları

Ev alacaklar dikkat! İşte başvuru şartları

Bankalar Birliği'nden önemli kredi açıklaması

Bankalar Birliği'nden önemli kredi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin

Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı

Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı

En büyük turizm fuarında Truva Atı ve Göbeklitepe ile Türkiye şovu (2)

En büyük turizm fuarında Truva Atı ve Göbeklitepe ile Türkiye şovu (2)

Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol

Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol

TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

Mobilyacılar MODEKO'da buluştu

Mobilyacılar MODEKO'da buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.