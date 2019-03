Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

İstanbul, 6 Mart (DHA) - Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nin yıllık “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması”na göre kadınların toplumdaki en büyük sorunu şiddet.

Bu yıl beşincisi yapılan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’nın 2019 yılı sonuçları, 6 Mart Çarşamba günü Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mary LouO’Neil ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu’nun yer aldığı basın toplantısıyla duyuruldu.

Toplumun yüzde 60’ı şiddeti en büyük sorun olarak görüyor

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde kadınların en büyük sorunu yüzde 60 ile “şiddet” olurken, kadınların yıllardır sorunu olan şiddet, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk sırada yer aldı. Araştırmaya 2016 yılında katılanların yüzde 53’ü, 2017 yılında yüzde 55’i ve 2018 yılında da yüzde 62’si en büyük sorunu şiddet olarak görürken, bu yıl araştırmaya katılanların yüzde 60’ı kadınların toplumda yaşadığı en büyük sorunun şiddet olduğunu belirtiyor.

Şiddet boşanma sebebi olarak görülüyor

“Boşanma ve Şiddet İlişkisi” araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç olurken yıllar içinde şiddetin boşanma için yeterli bir sebep olduğu, aile bütünlüğü ve düzeni için göz ardı edilecek bir durum olmadığı düşüncesine desteğin arttığı görüldü. Araştırmaya katılanların yüzde 72’si aile içi şiddetin, boşanmak için yeterli bir sebep olduğu konusunda fikir birliğine ulaşıyor.

Gençler, yaşlılara göre kadın-erkek eşitliğine daha çok önem veriyor

Geçen yıllara göre, kadın ve erkeklerin eşit şartlarda hayata katılımı konusunda tutumlar daha pozitif bir hale gelirken, gençlerin yaşlılara göre kadın-erkek ilişkilerine daha eşitlikçi baktıkları ortaya çıkıyor. Ayrıca eğitim seviyesi yükseldikçe bireylerin toplumsal cinsiyet konularında daha eşitlikçi tutumlar sergilediği görülüyor.

Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, babaların çocuklarının bakımında aktif olmalarının da eğitim düzeyi ile ilgili olduğu görülüyor. Genç, eğitim düzeyi lise ve altı seviyesinde olan babaların ise çocuklarının bakım ve hayatına daha fazla dahil olma taleplerinin olduğu görülüyor.

Kadınlar, kadın lider istiyor

Katılımcıların yüzde 81’i “Kadın siyasetçiler kadın hakları/sorunları konularına öncelik vermelidir” ifadesine katıldıklarını belirtirken, geçen yıllara göre kadınlar, siyasi liderlikte kadın adayları destekleyeceklerini artan bir oranla belirtirken, erkeklerin kadın siyasi lider adaylarına aynı sıcaklıkta yaklaşmadığı ortaya çıkıyor.

“Oy vermeyi düşündüğünüz partinin büyükşehir belediye başkan adayı tercihinde söz hakkınız olsa partinizin ‘erkek’ aday göstermesini mi yoksa ‘kadın’ aday göstermesini mi tercih edersiniz?” sorusuna, erkek katılımcıların yüzde 61’i erkek aday cevabını verirken, kadın katılımcıların yüzde 68’i kadın aday istediğini belirtti. Aynı soruya yüzde 3’lük bir kitle “hangisi iyiyse” cevabını verirken, yüzde 1’lik kitle ise “fark etmez” dedi.

Kadınlar ekonomi konusunda endişeli

Bu yıl katılımcılara ilk kez sorulan “aile ve ülke ekonomisinin değerlendirilmesi” soruları ile katılımcılarda genel bir ekonomik endişe durumu olduğu görülürken kadınlar, hem aile hem de ülke ekonomisine karşı erkeklere kıyasla daha endişeli görünüyor. “Şu an Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna kadın katılımcıların yüzde 47’si çok kötü yanıtını verirken, erkek katılımcıların yüzde 44’ü aynı yanıtı verdi.

Aynı kategoride “Şu an ailenizin içinde bulunduğu ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna kadın katılımcıların yüzde 44‘ü “çok veya biraz kötü” cevabını verirken, erkek katılımcıların yüzde 36’si kötü olduğunu vurguluyor. Ancak her iki grup da hem ailesel hem de ülkenin genel ekonomik durumunu bir yıl öncesine göre anlamlı düzeyde “daha kötü” olarak değerlendiriyor. (Fotoğraflı)