FİNANS

Araştırma - Kuzey Kutup permafrostunun erimesinin maliyeti 70 trilyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Kuzey Kutbu’nda yer alan permafrostun (donmuş topraklar) erimesi, dünya ekonomisine 70 trilyon dolar ek maliyet yaratacak.

Erkan Öz / İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Kuzey Kutbu’nda yer alan permafrostun (donmuş topraklar) erimesi, dünya ekonomisine 70 trilyon dolar ek maliyet yaratacak.
Araştırmaya göre, çeşitli ülkelerin Paris İklim Anlaşması koşullarına uymaması ve ısı kovucu etki yapan buzulların erimesi, küresel ısınmada yüzde 5’lik bir yükselişe neden olacak.
Bilim insanları, küresel ısınmanın artması ve buzulların erimesi ile deniz seviyelerinin yükselmesini, çok daha kuvvetli kasırgalar ve orman yangınları oluşmasını bekliyor.
Bu senaryoda küresel iklim değişikliğinin dünyaya ek ekonomik maliyeti 2019-2300 yılları arasında 70 trilyon doları bulacak. Halen Amerikan ekonomisinin bir yıllık üretimi 20 trilyon dolar, dünyanın bir yıldaki üretimi ise 80 trilyon dolar dolayında.
Lancaster Üniversitesi’nde iklim değişikliği hakkında matematik modellemeler üzerinde çalışan Dmitry Yumashev konu hakkında the Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, gelişmelerin geldiği noktanın hayal kırıklığı yarattığını ifade etti ve ekledi:
"Küresel ısınmayı yavaşlatacak teknolojiye ve politik araçlara sahibiz ama yeterince hızlı hareket etmiyoruz."
Kuzey Kutup Permafrost’unun erimesi ile daha çeşitli minerallere ulaşmak ya da daha verimli yeni deniz ulaşım rotalarının oluşması gibi yararlı gelişmeler de yaşanabilecek. Ancak söz konusu yararların getireceği ekonomik katkı, meydana gelecek ek maliyetin sadece yüzde 10’u düzeyinde kalıyor.

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