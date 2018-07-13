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Araştırma: Orta ölçekli şirketler 2018’de yüzde 6.0'dan yüksek büyüyecek

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin 21 ülkeden yaklaşık 2 bin 800 orta ölçekli şirket yöneticisinin görüşünü alarak oluşturduğu Büyüme Barometresi araştırma sonuçlarına göre, orta ölçekli şirket yöneticilerinin yüzde 87’si bu yıl yüzde 6.0’dan yüksek bir gelir artışı kaydetmeyi planlıyor.

Araştırma: Orta ölçekli şirketler 2018’de yüzde 6.0'dan yüksek büyüyecek

İstanbul, 13 Temmuz (DHA) - Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin 21 ülkeden yaklaşık 2 bin 800 orta ölçekli şirket yöneticisinin görüşünü alarak oluşturduğu Büyüme Barometresi araştırma sonuçlarına göre, orta ölçekli şirket yöneticilerinin yüzde 87’si bu yıl yüzde 6.0’dan yüksek bir gelir artışı kaydetmeyi planlıyor.
Danışmanlık ve denetim şirketi EY, küresel çapta orta ölçekli şirketlerin önümüzdeki 12 ay için beklenti ve planlarını mercek altına alan Büyüme Barometresi araştırma sonuçlarını açıkladı. 21 ülkeden yaklaşık 2 bin 800 üst düzey yöneticinin görüşleri alınarak oluşturulan araştırma, yıllık geliri 1 milyon ila 3 milyar dolar arasında değişen orta ölçekli şirketleri kapsıyor.
Orta ölçekli şirketler geçen yıla göre çok daha iyimser
Araştırma sonuçları küresel olarak iş dünyasında büyümeye yönelik güvenin geçtiğimiz 12 aylık dönemde güçlendiğine işaret ediyor.Ayrıca orta ölçekli şirketlerin yüzde 60’ı bu yıl yüzde 6 ila yüzde10 arasında büyüme göstermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl aynı büyüme hedefine sahip şirket oranının yüzde 34 seviyesinde olduğuna dikkat çekildi.
EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları araştırma sonuçları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Türkiye ekonomisi için çok önemli olan orta ölçekli şirketlerin sağlıklı olarak gelişmesinin ön koşulunun istikrar ve yapısal reformlar olmasının yanı sıra, bu şirketlerin liderlerinin değişime yön verdiklerini ve yatırımlar yoluyla işletmelerini şekillendirdiklerini gözlemliyoruz. Bu yıl yöneticilerin gündeminde büyümeyi teşvik eden yeni teknolojiler ve istihdam yaratılması öncelikler arasında yer alacak. Özellikle yapay zekâ alanında yeniliklere açık olan şirketlerin rekabet avantajı yakalayacağını öngörüyoruz.”dedi.
Araştırma sonucunda en yüksek büyüme hedeflerinin Çin, Güneydoğu Asya ve Avustralya olduğu burada faaliyet gösteren her 10 şirketten 4’ü bu yıl için çift haneli büyüme hedeflediği belirtiliyor.
Ayrıca araştırmaya katılan yöneticilerin yalnızca yüzde 7’sinin önümüzdeki yıl siber saldırı risklerini azaltmak için teknoloji yatırımı yapmayı planladıklarını belirtilirken, yüzde 39’unun önümüzdeki 12 ayda daha fazla tam zamanlı işe alım yapmayı planladıkları belirtiliyor. (Fotoğraflı)

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