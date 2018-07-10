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Araştırma: Ortak çalışma alanlarında çalışanlar bu yıl 1.7 milyon kişiye çıkacak

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 10:59 | Son Güncelleme

Cowork7/24,2018 Global Coworking Survey (Küresel Ortak Çalışma Araştırması) raporuna göre, 2018 yılı sonunda ortak çalışma alanlarının yaklaşık 19 bine, bu alanlarda çalışanların sayısının ise 3 kat artarak 1.7 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.

Araştırma: Ortak çalışma alanlarında çalışanlar bu yıl 1.7 milyon kişiye çıkacak

Ayşegül Acar / İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Cowork7/24,2018 Global Coworking Survey (Küresel Ortak Çalışma Araştırması) raporuna göre, 2018 yılı sonunda ortak çalışma alanlarının yaklaşık 19 bine, bu alanlarda çalışanların sayısının ise 3 kat artarak 1.7 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.
Raporda, serbest çalışanların 2030 yılında küresel iş gücünün yüzde 80’ini oluşturacağının öngörüldüğü ortak çalışma alanları da bu dönüşümün katalizörü görevini üstleneceği belirtildi.
Raporda, serbest çalışanların küresel iş gücündeki yüzde 30’luk payının 2030 yılında yüzde 80’e çıkması beklendiği, serbest çalışanların yüzde 75’i bunu isteyerek tercih ettiği belirtilirken, bu dönüşümün katalizörü görevini de ortak çalışma alanlarının oluşturduğunun altı çizildi.
Rapora göre ortak çalışma alanlarının 2018 yılı sonunda yaklaşık 19 bine, bu alanlarda çalışanların sayısının ise 3 kat artarak 1.7 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Cowork7/24’ün Kurucu Ortağı Serkan Kurtuluş konuya ilişkin şunları söyledi:
"Dünyadaki tüm işlerin en az yüzde 47'sinin önümüzdeki 10 yıl içinde otomatikleştirilmesi bekleniyor.
"Cowork7/24’ü kullanan kitleyi incelediğimizde ilk sırada dijital göçmenler ve serbest çalışanları, ikinci sırada girişimcileri görüyoruz.
"Üçüncü sırada ise global ve çok uluslu kurumsal şirketler ile dördüncü sırada öğrenciler yer alıyor.
"Buradaki en dikkat çekici konu, kurumsal şirketlerin de artık ortak çalışma alanlarına yönelmesidir."
Yapılan araştırmaya göre, dünya genelinde ortak çalışma alanlarının yüzde 29’unun son bir yıl içinde açıldığı ve üyelerin yüzde 56’sının da son bir yılda kazanıldığı belirtilirken, ortak çalışma alanı, 2014’te ortalama 52 üyeye hizmet verirken, bu rakamın 2018 sonunda 159’a ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Ayrıca üyelerin yüzde 66’sı, ilk üye olduğu ortak çalışma alanında çalışmaya devam ederken, yüzde 55’inin gelecek yıl da aynı alanda çalışmak istediğini belirtildi. (Grafik - Fotoğraf)

Araştırma: Ortak çalışma alanlarında çalışanlar bu yıl 1.7 milyon kişiye çıkacak

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