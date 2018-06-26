Ayşegül Acar / İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Amerikalı ve Çinli güvenlik araştırmacıları, siber saldırganların bilgisayarların hoparlörlerinden ses çıkartarak, sabit disklere fiziksel zarar verebileceğini ve bilgisayarların çökmesine neden olabileceğini ortaya çıkardı.

Michigan Üniversitesi ve Zhejiang Üniversitesinden bir grup güvenlik araştırmacısı “Kasıtlı Akustik Saldırılar Sabit Sürücülere ve İşletim Sistemlerine Nasıl Zarar Veriyor" başlığıyla yapılan araştırma sonucunda bir makale yayımladı. Michigan Üniversitesi ve Zhejiang Üniversitesinden bir grup güvenlik araştırmacısı, ses dalgalarının bilişim sistemlerine etkisini inceledi. “Mavi Not: Kasıtlı Akustik Saldırılar Sabit Sürücülere ve İşletim Sistemlerine Nasıl Zarar Veriyor" başlığıyla yapılan araştırma ve sonucunda yayınlanan makaleye göre, hem duyulabilir ve hem de ultrasonik akustik dalgalar yoluyla sabit disk sürücülerinde özel bir cihaza ihtiyaç olmadan hatalar oluşturulabiliyor. Bu sıradışı deneyi ESET araştırmacısı Graham Cluley inceledi ve paylaştı.

Makaleye göre, hem duyulabilir ve hem de ultrasonik akustik dalgalar yoluyla sabit disk sürücülerinde özel bir cihaza ihtiyaç olmadan hatalar oluşturabiliyor.

Buna göre, duyulabilir ses dalgaları ile, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda yaygın olarak bulunan manyetik sabit disk sürücülerinde okuma/yazma uçlarını ve plakaları titreştirmek mümkün.

Bu da işletim sınırları dışındaki titreşimler, hem donanımın hem de yazılımın hasar görmesine ve dosya sisteminin bozulmasına ve yeniden başlatılmasına neden olabiliyor.

Ayrıca ultrasonik dalgalar da insan kulağının duyamayacağı seslerle sabit disk sürücüsünün şok sensörü çıkışını değişime uğratıp okuma/yazma yönetimini sekteye uğratarak cihazlar üzerinde benzer bir etki yaratabiliyorlar.

Sesin sabit disk sürücülerine olan olumsuz etkisine dair 2016 yılında da benzer bir örnek yaşandı. Bükreş'teki veri merkezinde yer alan çok sayıda sabit sürücünün, yangın söndürme amacıyla tasarlanmış bir sistemin etkisiz gazı dışarı atarken yüksek bir ses çıkarması sonucu etkilendiği raporlandı.

Michigan Üniversitesi'nden Connor Bolton’ın konuya ilişkin önlem alınması anlamında şu açıklamaları yaptı:

"Disk üreticilerinin okuma/yazma parçalarının ileri geri titremesini önlemek için bir ürün yazılımı güncellemesi yayınlayarak müşterileri koruyabilir. Daha pahalı dizüstü bilgisayarların sahipleri için ise, güçlü formdaki sürücülerin (SSD'ler) herhangi bir hareketli parçaya sahip olmamasıdır; bu da bir şok veya titreşime maruz kaldıklarında bundan etkilenmeyecekleri anlamına gelir" dedi. (Fotoğraflı)



