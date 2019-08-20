FİNANS

Araştırma-Süper uygulamalar finans sektörünü şekillendiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 14:36 | Son Güncelleme

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması KPMG'nin hazırladığı "Bankacılık Deneyimini Yeniden Şekillendirmek" başlıklı araştırma serisi, finans sektöründeki yeni teknolojileri inceliyor.

İstanbul, 20 Ağustos (DHA) - Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması KPMG'nin hazırladığı "Bankacılık Deneyimini Yeniden Şekillendirmek" başlıklı araştırma serisi, finans sektöründeki yeni teknolojileri inceliyor. Araştırma serisinin "Süper uygulamalar" başlıklı ilk bölümü, özellikle Çin'de gündelik yaşamın parçası haline gelen "süper uygulamalar"ın yakın gelecekte başta finans olmak üzere pek çok sektörü yeniden şekillendireceğine dikkat çekiyor.
"Süper app"ler, Çin'de ortaya çıkan, çok sayıda ürün ve hizmetin bir arada sunulduğu portallar olarak tanımlanıyor. Başlıca örnekleri WeChat ve Alipay. Kullanıcılar bu 'app'leri iletişim, sosyal medya, alışveriş ve ulaşım gibi çok farklı amaçlar için kullanabiliyor.
Finans sektörü yöneticilerinin 'süper app'leri yakından takip etmeleri ve bunlara karşı strateji geliştirmeleri sebeplerini vurguladı :
-Süper aplikasyonların elinde, müşterilerine dair büyük bir veri birikimi var. Bu veriler, müşterilere daha iyi hizmetler sunabilmek için işleniyor. Geleneksel bankalar, ellerindeki verileri aynı verimlilikte işlemede güçlük çekiyorlar.
-Süper uygulamalar, kullanıcılarına finans hizmetleri sunarken, markalarının popülerliğine ve itibarına güveniyor. (WeChat'in ödeme sistemi WePay, Alibaba'nın ise AliPay ve Ali Financial). Bu yolla daha fazla yeni müşteriye ulaşabiliyorlar.
KPMG Türkiye'den Sinem Cantürk, tüketici davranışlarındaki değişimin Asya'da 'süper app'lerin ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını, bu tür uygulamaların yakın gelecekte Batı'da da ortaya çıkacağını belirtti.
Cantürk, "Araştırmalarımız, 10 yıla yakın süredir hizmetlerde görülen ayrışma ve parçalanmanın tersine dönmeye başladığını gösteriyor. İnsanlar yemek sipariş etmek, ödeme yapmak ya da araç çağırmak için farklı aplikasyonlar kullanmak yerine tek bir aplikasyon istiyor. İstedikleri şey süper aplikasyonların sunduğu uyum ve sadelik" dedi.
Çalışmada, Çin'de bahsi geçen 'süper app'lerle rekabetin son derece zor olacağı, buna karşın Endonezya, Filipinler ve Malezya gibi gelişmekte olan pazarlarda hala potansiyel olduğu yorumuna yer verildi. Henüz benzer uygulamaların ortaya çıkmadığı pazarlarda ise bankaların bu fırsattan yararlanarak kendi uygulamalarını geliştirebileceği vurgulandı.

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