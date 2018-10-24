FİNANS

Araştırma - Toplantılara katılanların yüzde 91'i hayal kuruyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

Atlassian Araştırma Grubu’nun ABD’de yaptığı bir araştırmaya göre, toplantıya katılanların yüzde 91’i hayal kuruyor, yüzde 47’si de toplantıların bir numaralı zaman kaybedilen yer olduğuna inanıyor.

Araştırma - Toplantılara katılanların yüzde 91'i hayal kuruyor

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Atlassian Araştırma Grubu’nun ABD’de yaptığı bir araştırmaya göre, toplantıya katılanların yüzde 91’i hayal kuruyor, yüzde 47’si de toplantıların bir numaralı zaman kaybedilen yer olduğuna inanıyor.
Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center, toplantıları sıkıcı olmaktan çıkararak “Yenilikçi Toplantılar” adını taşıyan konseptlerin içerisinde soundpainting, yoga/meditasyon, yaratıcı drama ve Bomonti odaklı sanatsal ve kültürel turlar gibi birçok aktiviteye yer verecek.
Atlassian Araştırma Grubu’nun ABD’de yaptığı bir araştırmaya göre, toplantıya katılanların yüzde 91’i hayal kuruyor, yüzde 39’u uykuya dalıyor, yüzde 45’i toplantıya zoraki katıldığını söylüyor, yüzde 73’ü toplantı dışı bir konuyla ilgileniyor, yüzde 47’si de toplantıların bir numaralı zaman kaybedilen yer olduğuna inanıyor.
Hilton İstanbul Bomonti İş Geliştirme Direktörü Esra Altinors, geliştirdikleri yeni nesil toplantı paketleri ile klasik toplantılardan ve ofis düzenlerinden şirketleri kurtarmayı, üretken çalışanların daha mutlu ve motive edilmiş bir ortamda fikir üretmesine olanak sağlamayı amaçladıklarını belirtti ve şöyle devam etti:
“Ulusal ve uluslararası çok sayıda önemli kongre ve konferansa ev sahipliği yapan bir otel olarak toplantı trendlerini de yakından takip ediyoruz.
“Artık gelişen teknolojilerle birlikte hayatlarımız da değişti ve bambaşka bir dünyada yaşıyoruz.
“Hayatlarımızın değişmesi ile birlikte toplantılara olan bakış açımız da değişti ve biz de her alanda olduğu gibi bu alanda da öncülük yaparak toplantıları daha renkli, daha yaratıcı ve daha verimli hale getirecek yepyeni toplantı paketleri tasarladık.”
“Yenilikçi Toplantılar” konsepti kapsamında alınan paketlerin gelirinin yüzde biri ise Hilton İstanbul Bomonti’nin 2014 yılından bu yana iş birliği içinde olduğu Türkiye Down Sendromlular Derneği’ne bağışlanarak özel ve anlamlı bir amaca da hizmet ediyor.
2016 yılında sektörün ‘Oscar’ı olarak bilinen ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nde Marmara Bölgesi’nin En İyi Toplantı Oteli seçilen Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center, projeyi Bomonti ALT’ın A Corner in the World programı iş birliği ile geliştirdi. Yenilikçi toplantı konseptleri ile iş toplantılarında yaratıcı fikirlerin beslenmesi, çalışanların motive edilmesi ve iş hayatlarını renklendirmesi hedeflendi. (Fotoğraflı)

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