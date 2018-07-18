Araştırma: Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyor

Elif Varan / İstanbul, 18 Temmuz (DHA) - Norveç Deniz Ürünleri Konseyi tarafından dünya genelinde 25 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin deniz ürünü satın alma kararlarında, ürünün güvenli ve sürdürülebilir olmasının etkisini en fazla dikkate alan ülkelerden biri de, Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye.

Türkiye, deniz ürünlerinde güven ve sürdürülebilirlik kriterine verilen önem konusunda yüzde 23 ile dünya ortalamasının üzerinde yer alırken Avrupa’da ilk sıraya yerleşti. Türkiye’yi Avrupa’da yüzde 21 ile Portekiz, yüzde 18 ile İngiltere takip etti.

Araştırmaya katılan ülkeler arasında Avrupa listesinin son sırasını paylaşan ülkeler yüzde 9 ile İtalya, Polonya ve İspanya oldu. Dünya genelinde ise Çin yüzde 32 ile bu kritere en fazla dikkat eden ülke olurken, Japonya yüzde 8 ile son sırada yer aldı.

Toplanan veri miktarı ile dünyanın en büyük deniz ürünleri araştırması olan Norveç Deniz Ürünleri Konseyi araştırmasında katılımcılara, neden deniz ürünü aldıkları ve satın alma kararı aşamasındaki etkenler soruldu. Buna göre, deniz ürünlerini güvenli ve sürdürülebilir olduğu için tercih edenlerin oranı, altı yılda yüzde 30’un üzerinde bir artış göstererek yüzde 17’ye yükseldi.

Gronbech: Norveç deniz ürünlerinin Türkiye’deki itibarı çok yüksek

Türk tüketicilerin araştırmada Avrupa birincisi olmasının kendilerini şaşırtmadığını söyleyen Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Türkiye Direktörü Borge Gronbech, “Türk tüketicilerin deniz ürünleri satın almada dikkat ettiği kriterler bizleri mutlu ediyor. Çıkan sonuç aynı zamanda, Türkiye'deki Norveç deniz ürünlerine artan talep ile iyi bir korelasyon gösteriyor. Türkiye’de, Norveç'ten gelen deniz ürünleri yüksek itibar görüyor. Bunun nedenini, uygulanan sıkı kurallar ve sürdürülebilirlik konusunda alınan pozisyon olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Araştırmanın dünya çapındaki sonuçlarını da yorumlayan Gronbech, “Bu bulgular gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğinin, gıda üreticileri tarafından hafife alınamayacağını gösteriyor. Her geçen gün daha fazla tüketici, tüketeceği gıdanın kaynağını ve en sürdürülebilir yöntemle üretilip üretilmediğini bilmek istiyor. Güvenli üretim artık bir ayrıcalık değil, gereklilik olarak kabul ediliyor” diye konuştu.

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi, Global Salmon Initiative (GSI) tarafından yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları hakkında da bilgi verdi. Buna göre, Norveç'in dünyanın en büyük oyuncusu olduğu su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen somon, dünyadaki en verimli protein üretim yöntemleri arasında yer alıyor.

Raporda ayrıca somon üretiminin, tavuk, domuz eti ve sığır eti gibi proteinlerden daha düşük karbon ayak izi ve daha düşük karbon ayak izi yararlanma oranına sahip olduğu belirtiliyor.

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi, Norveç deniz ürünleri endüstrisi için ortak bir değer olan “Seafood From Norway” ticari markasının yönetimini ve kullanımını denetliyor.

