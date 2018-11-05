FİNANS

Araştırma: Türkiye’de mesainin en az yarım saati sosyal medyada geçiyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

 Türkiye’de çalışanlar her gün mesailerinin en az yarım saatini sosyal medyada geçiriyor, ancak yüzde 70’i hafta sonları da iş telefonlarını cevaplıyor.

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Türkiye’de çalışanlar her gün mesailerinin en az yarım saatini sosyal medyada geçiriyor, ancak yüzde 70’i hafta sonları da iş telefonlarını cevaplıyor. İş arkadaşlıklarını iş dışında sürdürmeyi de seviyor.
Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Page Group, Türkiye’nin de dâhil olduğu toplam 15 Avrupa ülkesinde 5 bin 200 çalışan ile iş ve özel yaşamın sınırlarını inceleyen “Çalışan Hayatı Araştırması”na göre, Türkiye’de çalışanların yüzde 70’i hafta sonları da çalan iş telefonlarını açıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde ise bu oran yüzde 46. Bununla birlikte Türkiye’de çalışanlar posta kutularına hafta sonu düşen mailleri de kontrol ediyor.
Araştırma sonuçlarına göre iş saatleri dışında çalışanların yüzde 87 si sorumluluk duygusu ile, yüzde 38 ise zorunluluk nedeniyle işle ilgileniyor.
Özellikle yönetici seviyesinde olmayan çalışanların yüzde 44 bu mecburiyeti hissediyor. Yöneticilerinse yüzde 35’i kendilerini mecbur hissederken, yüzde 90’ı sorumlulukları gereği iş saatleri dışında da erişilebilir olmaya devam ediyor.
Türkiye’de çalışanların yüzde 54’ü mesai saatlerinde sosyal medya ve mesajlaşmaya günde 30 dakikadan fazla zaman ayırırken, dünyanın diğer ülkelerinde bu oran yüzde 26. İş saatlerinde arkadaşları ile mesajlaşanların oranı ise Türkiye’de yüzde 82’leri buluyor. Öte iş ve serbest zaman arasındaki çizgilerin ciddi oranda iç içe geçtiğini gösteriyor.
PageGroup Türkiye Ülke Müdürü Hugo Campo Avrupa ve Türkiye’deki iş kanunlarının çalışanları fazla uzun çalışma saatleri, stres ve tükenmişlik sendromu gibi olumsuz durumlardan korumayı amaçladığını belirtti.
Uzmanlar, iş hayatı ve serbest zamanı oluşturan anlar arasındaki belirsizleşen çizgilerin mutluluk durumuna doğrudan etkisi olduğunun altını çiziyor. Araştırmaya katılanların yüzde 83’üne çalıştıkları şirket tarafından en az bir cihaz temin edildiğini belirtiyor.
Katılımcılara bu cihazları hangi amaçla kullandıkları sorulduğunda yüzde 50’den fazlası sadece profesyonel amaçla kullandıklarını söylüyor. Yönetici seviyesinde olmayan çalışanların yüzde 66’sı şirket cihazlarını sadece profesyonel amaçla kullanırken, yönetici seviyesinde bu oran yüzde 58. Seviye fark etmeksizin, şirket cihazına sahip olmayanların yüzde 60’ı ise kişisel cihazlarını iş amaçlı kullanmaktan çekinmediklerini ekliyor.
Türkiye’de çalışanların yüzde 70’i iş arkadaşlarıyla ofis saatleri dışında da görüşüyor, yüzde 55’i işle ilgili olmayan konularda birbirlerine mesaj gönderiyor ya da telefonla arıyor, yüzde 57’si sosyalleşmek için iş dışında da buluşuyor, yüzde 32’si hafta sonu etkinliklerine birlikte katılıyor.
Ülkemizde çalışanların yüzde 27’si tatile iş arkadaşlarıyla çıkarken İtalya, İspanya’da bu oran sadece yüzde 11. Türkiye’de çalışanlar iş arkadaşlıklarını çoğunlukla mesai saatleri dışında da sürdürüyor. Çünkü çalışanların yüzde 91’i işyerindeki arkadaşlarıyla yakın ilişki kurulduğunda verimliliğin iyi anlamda etkilendiğini düşünüyor.
Katılımcıların yüzde 82’si yöneticilerle kurulan iyi ilişkilerin de aynı şekilde performansa olumlu etkisinden bahsediyor.
Araştırmaya göre çalışanların yalnızca yüzde 42’si yöneticileriyle ofis saatleri dışında iletişim kurduğunu söylüyor. Yine sadece yüzde 42’si yöneticileriyle işle ilgili olmayan konularda mesajlaştığını ya da telefonda konuştuklarını söylüyor.
Çalışanların yüzde 83’ü işyerinde arkadaş edindiğini söylüyor, yöneticileriyle arkadaş olduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde 37. Bu da yöneticilerle kurulan ilişkilerin hala mesafeli olduğunu gösteriyor.

PARTNERSahibi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ikramiye şirkete kalacakSahibi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ikramiye şirkete kalacak
Heykeltıraş Prof. Tamer Başoğlu’na İngiltere’de üç büyük ödül Heykeltıraş Prof. Tamer Başoğlu’na İngiltere’de üç büyük ödül 
WindEurope: Türkiye'nin razgar enerjisinde geleceği açıkWindEurope: Türkiye'nin razgar enerjisinde geleceği açık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Memur ve memur emeklisine ne kadar enflasyon zammı gelecek?

Memur ve memur emeklisine ne kadar enflasyon zammı gelecek?

'Adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak'

'Adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak'

Sıfırına gücü yetmeyen vatandaş çareyi çıkmada buluyor

Sıfırına gücü yetmeyen vatandaş çareyi çıkmada buluyor

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa kompozit üretim merkezi olacak

Bursa kompozit üretim merkezi olacak

DLive ve Honor blockchain teknolojisinde işbirliği için anlaştı

DLive ve Honor blockchain teknolojisinde işbirliği için anlaştı

Kandilli: Kıyı illeri için tsunami eylem planına ihtiyaç var

Kandilli: Kıyı illeri için tsunami eylem planına ihtiyaç var

Heykeltıraş Prof. Tamer Başoğlu’na İngiltere’de üç büyük ödül 

Heykeltıraş Prof. Tamer Başoğlu’na İngiltere’de üç büyük ödül 

WindEurope: Türkiye'nin razgar enerjisinde geleceği açık

WindEurope: Türkiye'nin razgar enerjisinde geleceği açık

TSKB’den yeni iş fikirleri için: Teknoloji ve Girişimcilik Platformu 

TSKB’den yeni iş fikirleri için: Teknoloji ve Girişimcilik Platformu 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.