Araştırma-Türkiye’deki sosyal girişimlerin yüzde 55’ini kadınlar yönetiyor

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - British Council’ın Küresel Sosyal Girişim Programı kapsamında yayımlanan “Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu” araştırma raporu, Türkiye’deki girişimcilerin yüzde 55’ini kadın liderlerin yönettiğini ve buna rağmen kadınların dış finansman ve finans kaynaklarına erişimlerinin erkeklerden daha düşük olduğunu ortaya koydu.

British Council ve İstasyonTEDÜ’nün liderliğinde, TED Üniversitesi, Ashoka Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado Danışmanlık ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden araştırmacıların hazırladığı Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu araştırma raporunun tanıtımı, Ankara TED Üniversitesi’nde yapıldı.

British Council’ın 2009 yılında başlattığı ve 31 ülkede yürütülen Küresel Sosyal Girişim Programı kapsamında yayınlanan araştırma raporu, sosyal girişimlerin mevcut ölçeğini ve gelecek potansiyelini inceliyor.

Alanın en kapsamlı araştırması

Literatür taraması, danışma toplantıları, online anket, 12 şehirde 37 ayrı sosyal girişimle yapılan görüşmeler, üç şehirde 12 odak grup çalışması ve iki yuvarlak masa toplantısı sonucu oluşturulan rapor, sosyal girişim alanının gelişmesi önündeki engelleri ortaya koyarken, aynı zamanda alanın gelişmesine ilişkin somut öneriler sunuyor. British Council Türkiye’den Toplum Programları Direktörü Seda Mumcu Aydeniz, raporla ilgili şu yorumu yaptı:

“British Council’ın başlattığı Küresel Sosyal Girişim Programı çerçevesinde, şu ana kadar 16 ülkede sosyal girişim alanına yönelik çok sayıda araştırma yürütüldü. Biz de British Council Türkiye ve İstasyonTEDÜ önderliğinde, konusunda uzman iş ortaklarımızla beraber, ülkemizde bu alanda var olan açığı kapatmak için bu araştırmayı gerçekleştirdik. Araştırma raporu ile toplumu bilinçlendirmeyi ve sosyal girişimlerle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Sosyal girişimlere ilişkin yaptığımız bu araştırmanın, görece olarak yeni olan bu alanın mevcut durumuna ilişkin iyi bir referans olmasını ve Türkiye’deki sosyal girişimlerin daha da gelişmesine katkıda bulunmasını hedefliyoruz.”