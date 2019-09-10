FİNANS

Araştırma-Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 17:41 | Son Güncelleme

HSBC Grubu’nun yurt dışında eğitime ilişkin son araştırması, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin yüzde 92’sinin ülkelerini özlediğini, yüzde 74’ünün de en çok ülkelerine özgü sesleri duymayı özlediğini ortaya koydu.

Araştırma-Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - HSBC Grubu’nun yurt dışında eğitime ilişkin son araştırması, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin yüzde 92’sinin ülkelerini özlediğini, yüzde 74’ünün de en çok ülkelerine özgü sesleri duymayı özlediğini ortaya koydu.
HSBC Grubu’nun 11 ülkede yurt dışında öğrenim gören yaklaşık 900 öğrenci ile yaptığı araştırma, gençlerin yeni bir ülkede öğrenci olarak yaşamaya ilişkin hislerine dair bulguları ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, uluslararası öğrencilerin yüzde 92’si yurt dışında öğrenim gördükleri sürede ülkelerini özlediğini söylüyor.
En çok duyusal deneyimler özleniyor
Öğrencilerin yarısından fazlası olmak üzere yüzde 57’si ülkelerine ilişkin en çok koku, tat ve işitme gibi duyusal deneyimleri özlediğini belirtirken, dörtte üçüne denk gelen yüzde 74’ü de özellikle ülkelerine özgü sesleri özlediğini söylüyor. Ana dilde konuşulması (yüzde 50), pazar yerlerinin hareketliliği (yüzde 26), toplu taşıma araçlarının gürültüsü (yüzde 25), ülkelerine özgü kuşlar ve hayvanlar (yüzde 20) öğrencilerin ülkelerine dair en çok özlediği sesleri oluşturuyor.
Vatan özlemi, akademik performansı ve sağlığı etkileyebiliyor
Araştırmaya göre yurt dışında yaşamaya alışmak için her ne kadar zamana ihtiyaç duyulsa da öğrencilerin yüzde 99’u yurt dışı eğitimin uzun vadeli olumlu bir etkisinin olduğunu belirtiyor. Her beş öğrenciden ikisi (yüzde 43) haftada en az bir kez ülkesini özlediğini söylerken, yaklaşık yarısı (yüzde 49) da aile ve arkadaşlarına karşı duydukları özlemin akademik performanslarını etkilediğini düşünüyor. Bununla birlikte, öğrencilerin yüzde 40’ı evden uzak olmanın uyku düzenlerini, yüzde 32’si de iştahlarını olumsuz etkilediğini vurguluyor.
Yurt dışında okumak daha güçlü bireyler haline getiriyor
Yurt dışında okumak, öğrenim görülen ülkede banka hesabı açtırmak (yüzde 35) ve ülkelerine gitmek için kenara yeterli para ayırmak (yüzde 40) gibi çeşitli zorluklar oluşturuyor. Ancak öğrencilerin yüzde 84’ü yurt dışında okumanın kendilerine yalnızca yeni beceriler kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda daha güçlü bireyler haline getirdiğini belirtiyor.
HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, aile boyu ayrıcalıklı hizmet yaklaşımıyla çocuklarının eğitim sürecinde de müşterilerini farklı çözümlerle desteklediklerine değinerek, araştırmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Araştırmanın sonuçları gösteriyor ki yurt dışında eğitim gören öğrenciler, online iletişim olanaklarını sonuna kadar kullanıyor olsalar da ülkelerindeki yaşamlarına ilişkin deneyimleri özlüyorlar. Ülkelerine olan özlemin yanı sıra, maddi ve manevi zorluklarla başa çıkmayı da deneyimliyorlar. Uluslararası bankacılık çözümlerimizle, gençlerin yurt dışındaki eğitim yolculuklarında da hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.” (Fotoğraflı)

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
Arap iş adamlarından İstanbul'a emlak çıkarmasıArap iş adamlarından İstanbul'a emlak çıkarması
Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledikBakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Faizler indi satışlar yüzde 40 arttı

Faizler indi satışlar yüzde 40 arttı

40 yıllık hayal gerçek oluyor

40 yıllık hayal gerçek oluyor

Binlerce araç sahibine uyarı: Yıl sonunda bitiyor

Binlerce araç sahibine uyarı: Yıl sonunda bitiyor

Altında büyük talep! Rekor kırdı

Altında büyük talep! Rekor kırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arap iş adamlarından İstanbul'a emlak çıkarması

Arap iş adamlarından İstanbul'a emlak çıkarması

Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik

Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik

VakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira

VakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira

Hilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacak

Hilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacak

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross İMİB ile bir araya geldi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross İMİB ile bir araya geldi

Türkiye makine ihracatı 8 ayda 11.6 milyar dolara yükseldi

Türkiye makine ihracatı 8 ayda 11.6 milyar dolara yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.