FİNANS

Araştırmada Yenilikler Konferansı’nın teması “Dayanıklılık”

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Araştırmanın gelişimine odaklanan ve gelirinin tamamı sosyal projelere aktarılan Türkiye’deki tek konferans Araştırmada Yenilikler Konferansı, bu yıl “Dayanıklılık / Resilience” temasıyla 25 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek.

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Araştırmanın gelişimine odaklanan ve gelirinin tamamı sosyal projelere aktarılan Türkiye’deki tek konferans Araştırmada Yenilikler Konferansı, bu yıl “Dayanıklılık / Resilience” temasıyla 25 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek.
Konferansın bu yıl 10’uncu kez düzenlendiği belirtilirken, araştırma ve pazarlama gündemi uzman konuşmacılar ve katılımcılarla tartışılacak. Konferansın bu yılki teması olarak belirlenen “Dayanıklılık / Resilience” kavramı, “Bir sistemin yaşadığı belli bir şoktan sonra kendini yeniden oluşturabilme kapasitesi” olarak tanımlanıyor. Ticari gerginlikler ve jeopolitik belirsizlikler gibi gelişmeler küresel ekonomide belirsiz bir döneme işaret ederken, “Türkiye’de de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaların ardından 2019’un tüm toplum kesimlerinde bir mücadele yılı olacağı” ve “Dayanıklılık / Resilience” temasının da bu “belirsiz dönemi başarıya dönüştüren bir kavram” olacağı belirtiliyor.

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