FİNANS

Arazi toplulaştırma kararı

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 09:02 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca Afyonkarahisar'a bağlı Bayat'ta arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Afyonkarahisar'a bağlı Bayat'ta arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğünce, Afyonkarahisar iline bağlı Bayat ilçe merkezinde kamu yararı gözetilerek isteğe bağlı olmaksızın zorunlu arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Arazi toplulaştırma sınırları içinde olup, toplulaştırma kriterlerine uymayan yerler, teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun görülmeyen tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ve yoğun sabit tesis bulunan alanlar kapsam dışı bırakılacak.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya olduTHY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu
Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısıVali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
afyonkarahisar arazi toplulaştırması Cumhurbaşkanı kararı resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu

THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu

Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı

Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı

TZOB çiftçilerle buluşuyor

TZOB çiftçilerle buluşuyor

Girişimcilerin yüzde 80'i 'fast food'u tercih ediyor

Girişimcilerin yüzde 80'i 'fast food'u tercih ediyor

Türkiye'nin ilk petrol kuyusundan 70 yılda 1 milyon ton petrol çıkarıldı

Türkiye'nin ilk petrol kuyusundan 70 yılda 1 milyon ton petrol çıkarıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.