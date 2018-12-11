Arazi toplulaştırma kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Afyonkarahisar'a bağlı Bayat'ta arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğünce, Afyonkarahisar iline bağlı Bayat ilçe merkezinde kamu yararı gözetilerek isteğe bağlı olmaksızın zorunlu arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Arazi toplulaştırma sınırları içinde olup, toplulaştırma kriterlerine uymayan yerler, teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun görülmeyen tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ve yoğun sabit tesis bulunan alanlar kapsam dışı bırakılacak.

