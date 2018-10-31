Arçelik 5. kez Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

İSTANBUL (AA) - Arçelik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları yüksek seviyede olan şirketlerin dahil edildiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne 5. kez girerek önemli bir başarıya imza attı.

Arçelik'in açıklamasına göre, sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte öncü çalışmalar yürüten şirket, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 5. kez yer aldı. 2014'ten beri yayınlanan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde aralıksız her yıl yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artırılması amacıyla oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde şirketler, çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, tedarik zinciri, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre değerlemeye tabi tutuluyor.

Bağımsız bir araştırma şirketi olan Londra Merkezli EIRIS ile iş birliği içinde yapılan değerlendirme sonucunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne 50 şirket girmeyi başardı.

Arçelik'in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları uluslararası düzeyde de pek çok ödüle layık görüldü.