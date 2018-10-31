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Arçelik 5. kez Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 15:17 | Son Güncelleme

Arçelik, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları yüksek seviyede olan şirketlerin dahil edildiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne beşinci kez girdi.  Arçelik, 2014’ten bu yana yayınlanan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde aralıksız her yıl yer alarak önemli bir başarıya imza attı.  Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artırılması amacıyla oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde şirketler, çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, tedarik zinciri, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre değerlemeye tabi tutuluyor.  Bağımsız bir araştırma şirketi olan Londra Merkezli EIRIS ile iş birliği içinde yapılan değerlendirme sonucunda BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 50 şirket girmeyi başardı.  Arçelik’in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları uluslararası düzeyde de pek çok ödüle layık görüldü.

İstanbul,31 Ekim (DHA) - Arçelik, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları yüksek seviyede olan şirketlerin dahil edildiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne beşinci kez girdi.
Arçelik, 2014’ten bu yana yayınlanan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde aralıksız her yıl yer alarak önemli bir başarıya imza attı.
Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artırılması amacıyla oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde şirketler, çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, tedarik zinciri, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre değerlemeye tabi tutuluyor.
Bağımsız bir araştırma şirketi olan Londra Merkezli EIRIS ile iş birliği içinde yapılan değerlendirme sonucunda BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 50 şirket girmeyi başardı.
Arçelik’in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları uluslararası düzeyde de pek çok ödüle layık görüldü. Arçelik, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda güncellediği 10’uncu Sürdürülebilirlik Raporu ile Amerikan İletişimciler Derneği (LACP- League of American Communications Professionals) tarafından Golden Awards-Altın Ödül’e layık görüldü.
Şirket, iki yıl üst üste Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI) Gelişmekte Olan Piyasalar Kategorisi’ne giren tek Türk sanayi şirketi oldu. Sürdürülebilirlik konusunda en prestijli platformlardan biri olan DJSI’da dünyanın en büyük firmalarının çalışmaları değerlendiriliyor.
Arçelik, ayrıca Londra Borsası’nın bünyesindeki FTSE Russell tarafından, güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim performansı gösteren şirketlerin ölçümlendiği FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi’nde de 2016 yılından beri yer alıyor.
Avrupa’nın en köklü ve saygın sürdürülebilirlik fonlarından ‘ÖkoWorld ÖkoVision Classic’in küresel ölçekte yatırım yaptığı 350 şirket arasında, Sürdürülebilirlik Liderliği Ödülü’ne layık görülen en iyi 9 şirketten biri olan Arçelik, 2015’ten beri MSCI Sürdürülebilirlik Endeksi tarafından da en yüksek not olan AAA ile derecelendiriliyor.

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