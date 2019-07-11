Arçelik, 518 buluşcusunu ödüllendirdi

Şirket 21'inci Buluş Günü’nde 518 çalışanına ödül verdi. Çamaşır makinelerinde yıkanan tekstil ürünlerinden çıkan mikrofiber atıkların su kaynaklarını karışmasını engelleyerek çevrenin korunmasına katkı yapan "Mikrofiber Projesi", çamaşır makinesi ve kurutucuda hassas bir şekilde yük miktarı ölçümü ve dengesiz yük algılaması yaparak performans artışı sağlayan sensör teknolojisi, buzdolabı rafına konulan yiyecek ve içeceklerin sıcaklığını algılayarak hava dolaşımını kontrol eden böylece gıdaların ömrünü uzatan teknoloji bu yıl ödül alan projeler arasında yer alıyor. Yılın Buluşçusu Ödülü'ne en fazla patent başvurusunda katkısı olan Ar-Ge uzmanı Yusuf Koç layık görüldü. Yusuf Koç’un 11 projede imzası bulunuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, 30 yıla yaklaşan köklü Ar-Ge geçmisine sahip Arçelik, her yıl geleneksel hale getirdiği Buluş Günü'nde teknoloji ve inovasyon alanında başarılı projeler geliştiren çalışanlarına ödülle teşekkür ediyor.

Dünya çapındaki 17 Ar-Ge merkezinde, faaliyet gösterdikleri 150'ye yakın ülkedeki tüketicilerin alışkanlıklarına uygun teknolojiler geliştirdiklerini belirten Ebiçlioğlu, "Türkiye'deki Ar-Ge ekiplerimizin dünyaya teknoloji ihracı gerçekleştiren bir şirket haline gelmemizde önemli katkıları bulunuyor. 21 yıldır Buluş Günü geleneğimizi sürdürüyoruz. Her zaman yaratıcı, yenilikçi fikirleri ve çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza olağanüstü çalışmaları için Koç Topluluğu adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik'in, bu yıl Dünya Fikri Haklar Örgütü'nün en çok uluslararası patent başvurusu yapan şirketler sıralamasında 4 basamak daha yükselerek 67'nci sıraya geldiğini bildirdi.

Arçelik Buluş Günü’nde "Yılın Tasarımı" kategorisinde Yeni Telve’nin tasarımıyla Aslı Ökmen, Nihan Duran ve Burak Bozok ödül aldı. Uluslararası alanda başarı elde eden tasarımlar da ödüle layık görüldü.

"Hem ülkemizde hem de global ölçekte bu alanda öncü çalışmalar yapmanın gururunu taşıyoruz. Doğayı koruyan mikrofiber filtre teknolojisi bu alandaki başarılı çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri oldu. Çamaşır makinelerinden su kaynaklarına karışan milyonlarca mikrofiber parçacık, balıklar ve diğer canlılar için toksik risk oluşturuyor. Geliştirdiğimiz mikrofiber çamaşır makinesi filtresi ile su kaynaklarına mikrofiber sızıntısını yüzde 90 oranında engelliyoruz. Şirketimiz, 2 yıl üst üste Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI) Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisine giren tek Türk sanayi şirketi oldu. Ayrıca, dünyanın en önemli çevre girişimlerinden olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından 2018 Türkiye İklim Liderliği ödülüne layık görüldü. Sürdürülebilir teknolojiler ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirerek hayatlarını kolaylaştırmamıza katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz."

Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu da sürdürülebilirliği bir iş modeli haline dönüştürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

- 21 Yıllık Buluş Günü hikayesi

Verilen bilgiye göre, ilk patentini 1970’li yıllarda, şanzımanlı çamaşır makinesi için alan Arçelik, tüketicisinin hayatında fark yaratan pek çok patent tescil ettirdi. Bunlardan biri de geleneksel pişirme yöntemlerinden esinlenerek Türk kahvesi hazırlayan ilk Türk kahve makinesi patenti oldu. Arçelik sadece Türk kahve makinesi için bugüne kadar 50 patent başvurusu yaptı.

Arçelik buluşçuları, evde modüler soğutma sistemlerine öncülük eden, küçük mutfaklarda yerden kazandıran Split buzdolabından, kötü koku giderme programlı bulaşık makinesine, buzdolabında saklanan sebze ve meyvelerin vitamin değerlerini koruyan mavi ışık teknolojisinden et ve balığın tazeliğini ölçen teknolojiye kadar fark yaratan pek çok ürün geliştirdi.

