Arçelik engelleri kaldırarak geleceğin tasarımcılarını yetiştiriyor

ESKİŞEHİR (AA) - Arçelik, Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve İŞKUR iş birliğiyle geliştirilen programla Türkiye'de engelli bireylerin eğitim ve istihdamına katkı sağlayacak bir model oluşturdu.

Arçelik Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana toplumsal sorumluluk anlayışıyla ekonomik fayda yaratmanın yanı sıra "Dünyaya saygılı, dünyada saygın" vizyonuyla öncü faaliyetler yürüten Arçelik, sürdürülebilir gelişimin önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyor.

Arçelik Buzdolabı Ürün Direktörlüğü, ülke genelinde engelli bireylerin eğitim ve istihdamına katkı sağlayacak bir model oluşturmak hedefiyle Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu ve İŞKUR iş birliğiyle "İşitme Engelli Tasarımcı Yetiştirme Programı" geliştirdi.

Program kapsamında tasarım eğitimi alacak AÜ Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerine Arçelik'te staj olanağı sağlanacak ve işitme engelli öğrencilere istihdam konusunda destek verilecek.

Bu amaçla, AÜ Engelliler Entegre Yüksekokulundan mezun 5 kursiyere tasarım süreçleri, teknik resim, plastik ve metal parça tasarımı gibi 18 farklı alanda Arçelik tasarım uzmanı tarafından haftada 2 gün toplam 140 saat ders verildi.