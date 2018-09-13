Arçelik, Hindistan pazarına liderlik hedefiyle giriyor

İSTANBUL (AA) - Arçelik, Hindistan'da Voltas Beko buzdolabı fabrikasının temellerini attı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 8 ülkede 20 üretim tesisiyle ev teknolojileri alanında önde gelen bir şirket olan Arçelik, küresel büyüme yolculuğuna tüm hızıyla devam ediyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Arçelik ile Hindistan’ın en büyük şirketler grubu Tata'nın ana hissedarı olduğu Voltas'ın ortaklığıyla kurulan Voltbek Home Appliances, Voltas Beko markalı ürünleri ülkede pazara sunarken, buzdolabı fabrikasının da temellerini attı.

Gujarat eyaletinde gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan üretim tesisinde, Hindistan pazarı için Voltas Beko markalı buzdolabı üretilecek.

Voltbek ayrıca, Hindistan pazarı için çamaşır makinesi, mikrodalga fırın ve bulaşık makinesinden oluşan ürünlerini Arçelik’in Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki üretim tesislerinden tedarik ederek tüketicilerle buluşturacak. Geçen yıl imzalanan ortaklık anlaşmasıyla kurulan Voltbek, Arçelik’in Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji gücü ile Voltas’ın marka gücü ve satış dağıtımındaki uzmanlığı sayesinde sektörün önde gelen oyuncularından biri olmayı hedefliyor.