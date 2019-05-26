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Arçelik iklim değişikliği mücadelesini Everest’in zirvesine taşıdı

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmaları hayata geçiren Arçelik, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya dönük çalışmalarında hedef büyüterek dünyanın zirvesi olan 8 bin 848 metrelik Everest Dağı tırmanışını tamamladı.

Arçelik iklim değişikliği mücadelesini Everest’in zirvesine taşıdı

İstanbul, 26 Mayıs (DHA) - “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmaları hayata geçiren Arçelik, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya dönük çalışmalarında hedef büyüterek dünyanın zirvesi olan 8 bin 848 metrelik Everest Dağı tırmanışını tamamladı.
Yaklaşık dört hafta süren Everest tırmanışını tamamlayan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu “Arçelik olarak, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Everest Dağı tırmanışımızın bu konuda farkındalık yaratacağını ve insanları, üstlerine düşeni yapmaya teşvik edeceğini umuyoruz” dedi.
Sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde iklim değişikliğine dikkat çekmek için daha öne 2011 yılında Afrika’nın en yüksek noktası Kilimanjaro, 2017 ve 2018 yılında Avrupa’nın en yüksek dağı Elbrus ve Ocak 2019’da ise Asya kıtası dışında dünyanın en yüksek noktası olan Aconcagua’ya tırmanış organizasyonu gerçekleştiren Arçelik, bu kez dünyanın zirvesine ulaşmayı başardı. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu’nun gerçekleştirdiği tırmanış, yaklaşık dört hafta sürdü ve 23 Mayıs 2019 tarihinde 8 bin 848 metrelik Everest zirvesine ulaşıldı.
“İklim değişikliği ile mücadele için daha fazla ve kollektif çaba göstermeliyiz”
Mevcut tahminler ışığında 2040 yılına kadar küresel sıcaklıkların ortalama 1.5 derece artabileceğinin öngörüldüğüne dikkat çeken Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar Himalaya Dağları’ndaki buzulların üçte ikisinin eriyebileceği tahmin ediliyor. Dünyamızın önünde oldukça kısa bir süre var. Bu nedenle, iklim değişikliğinin uzun vadeli etkilerini azaltmak için hızlı davranmalıyız. İklim değişikliği ile mücadele için daha fazla ve kollektif çaba göstermeliyiz. Arçelik olarak, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Everest Dağı tırmanışımızın bu konuda farkındalık yaratacağını ve insanları, sorumluluk almaya teşvik edeceğini umuyoruz” dedi.
Arçelik küresel bir şirket olmanın sorumluluğuyla, faaliyet gösterdiği 150’ye yakın ülkede çevre dostu ürünlerin yaygınlaştırılmasına öncülük ederken bu alanda farkındalığı artırmaya dönük projeleri hayata geçiriyor. Şirketin, 2025 yılına kadar karbon-nötr hale gelme hedefi var.
Arçelik, bireyleri ve şirketleri, günlük işlerinde küçük değişiklikler yaparak iklim değişikliğiyle mücadele etmeye davet etti. Bu kapsamda Arçeliğin tavsiyeleri,
Bireyler için;
- Şirket ve hükumet liderlerini, iklim değişikliğiyle mücadelede cesur adımlar atmaya davet edin.
- Daha az et tüketip gıda israfından kaçınarak bilinçli tüketim yapmak.
- İhtiyacınız olmayan şeyleri satın almamak.
- Yeşil enerji çözümlerine geçiş yapmak.
- İklim çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin ve daha fazla tartışmaya katılmak.
İş dünyasındaki liderler için;
- Şirketinizde iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratın ve sürdürülebilirlik odaklı bir kültür oluşturmak.
- Şirketinizde karbon ayak izini azaltmak için net eylemler ve hedefler belirlemek.
- Çözümün bir parçası olan, sosyal fayda odaklı markalar yaratmak.(Fotoğraflı)

Arçelik iklim değişikliği mücadelesini Everest’in zirvesine taşıdı

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