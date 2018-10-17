Arçelik Kristal Elma'da 4 ödül kazandı

İSTANBUL (AA) - Arçelik ve Reklam Ajansı Y&R-İstanbul, 30. Kristal Elma 2018 Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'nda 4 ödüle layık görüldü.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre Arçelik ve Reklam Ajansı Y&R-İstanbul, Reklamcılar Derneği tarafından geçen hafta düzenlenen Türkiye'nin en önemli yaratıcılık ve pazarlama etkinliği Kristal Elma Festivali kapsamında gerçekleşen 30. Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'nda 4 ödül birden kazandı.

"30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklam" özel ödülünü kazanan Arçelik, aynı zamanda bir kristal elma, bir gümüş elma ve bir bronz elmanın sahibi oldu.

Arçelik, dünyada bir ilk olan karbon fiber buzdolabı Diamond reklam kampanyası ile Uygulamada Mükemmellik-En İyi Animasyon kategorisinde Kristal Elma, basın kategorisinde; "Blender - Pardon Karıştırmışız" reklam kampanyası ile Gümüş Elma ve "Blender - Pardon Karıştırmışız" reklam kampanyası ile Film-TV-Sinema kategorisinde Bronz Elma ödüllerine layık bulundu.

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