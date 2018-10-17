FİNANS

Arçelik Kristal Elma'da 4 ödül kazandı

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 13:07 | Son Güncelleme

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi: - "Türkiye'nin sektöründe en sevilen markası olarak ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra yaratıcı fikirlerimizle de tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Arçelik ve Reklam Ajansı Y&R-İstanbul, 30. Kristal Elma 2018 Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'nda 4 ödüle layık görüldü.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre Arçelik ve Reklam Ajansı Y&R-İstanbul, Reklamcılar Derneği tarafından geçen hafta düzenlenen Türkiye'nin en önemli yaratıcılık ve pazarlama etkinliği Kristal Elma Festivali kapsamında gerçekleşen 30. Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'nda 4 ödül birden kazandı.

"30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklam" özel ödülünü kazanan Arçelik, aynı zamanda bir kristal elma, bir gümüş elma ve bir bronz elmanın sahibi oldu.

Arçelik, dünyada bir ilk olan karbon fiber buzdolabı Diamond reklam kampanyası ile Uygulamada Mükemmellik-En İyi Animasyon kategorisinde Kristal Elma, basın kategorisinde; "Blender - Pardon Karıştırmışız" reklam kampanyası ile Gümüş Elma ve "Blender - Pardon Karıştırmışız" reklam kampanyası ile Film-TV-Sinema kategorisinde Bronz Elma ödüllerine layık bulundu.

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- "Tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, büyük değişimlerin yaşandığı bugünün dünyasında yeni stratejiler ve iş modelleri ile Arçelik'in sürekli olarak kendisini yenilediğini belirtti.

Arçelik olarak yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını ve bu fikirlerin gelişmesini sağlayan bir çalışma ortamı sunduklarını ifade eden Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Geliştirilen yenilikçi yaklaşımlar rekabet ortamında müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerde farklılaşmamızı sağlıyor. Bu farklılaşmaya verdiğimiz önem sayesinde de kazandığımız başarılarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu başarılar ve ödüller bizlere bir kez daha yaratıcı çalışmalarımızın tüketicilerimize dokunarak onların beğenisini kazandığını ortaya koyuyor. Türkiye'nin sektöründe en sevilen markası olarak ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra yaratıcı fikirlerimizle de tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
arçelik Kristal Elma

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