Arçelik, küresel ısınma farkındalığı için Aconcagua'ya tırmanıyor

İSTANBUL (AA) - Arçelik, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde küresel ısınmaya dikkati çekmek için Afrika'nın en yüksek zirvesi Kilimanjaro ve Avrupa'nın en yüksek dağı Elbrus'tan sonra şimdi de Asya kıtası dışında dünyanın en yüksek noktası olan Aconcagua'ya tırmanacak.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonu çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.

Arçelik üst yönetimi ve çalışanları, küresel ısınmaya karşı farkındalık yaratmak ve eriyen buzullara dikkati çekmek için Arjantin’deki 6 bin 962 metrelik Aconcagua Dağı'na tırmanacak.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Kurutucu ve Elektrik Motorları Direktörü Alp Karahasanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişilik ekibin zorlu tırmanışının 15 gün sürmesi bekleniyor.

6 bin 962 metre yüksekliğe sahip ve Arjantin-Şili sınırında konumlanan Aconcagua’nın 10 kilometreye kadar uzanan 5 buzulu bulunuyor.

Profesyonel rehberlerin eşlik edeceği tırmanış ekibi, "aklimatizasyon" adı verilen belirli bir yükseklikten sonra vücudu rakımın basıncına alıştırma işlemi ile çetin dağ koşullarına uyum sağlamaya çalışacak.

