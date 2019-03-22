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Arçelik "Singer Bangladesh"i 75 milyon dolara satın alıyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 20:11 | Son Güncelleme

Arçelik, İpek Yolu üzerindeki ülkelerde liderlik stratejisi kapsamında önemli bir yatırım daha yaparak Bangladeş pazarına giriyor.

İstanbul, 22 Mart (DHA) - Arçelik, İpek Yolu üzerindeki ülkelerde liderlik stratejisi kapsamında önemli bir yatırım daha yaparak Bangladeş pazarına giriyor. Şirket, Bangladeş beyaz eşya pazarının en büyük perakende ağına sahip oyuncusu Singer Bangladesh’in çoğunluk hisselerini 75 milyon dolara almak üzere anlaştı.
150’ye yakın ülkede faaliyet gösteren Arçelik, Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını Bangladeş ile güçlendiriyor. Arçelik’in iştiraki Ardutch B.V., ülkenin en büyük perakende ağına sahip beyaz eşya üreticisi Singer Bangladesh Limited’in yaklaşık yüzde 57’lik hissesine sahip olan Hollanda merkezli Retail Holdings Bhold B.V.’yi 75 milyon dolara satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Faaliyetlerine 1905 yılında başlayan merkezi Dakka’da bulunan Singer Bangladeş’in buzdolabından çamaşır makinesine, televizyondan klimaya geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Büyük ürün gruplarında pazarda ikinci sırada yer alan Singer Bangladesh, ülkenin en geniş perakende dağıtım ağına sahip. 1500’ün üzerinde çalışanı bulunan Singer Bangladesh’in 2018 cirosu yaklaşık 164 milyon dolar. Şirketin FAVÖK’ü yaklaşık 20 milyon dolar, net kârı ise yaklaşık 11 milyon dolar.
Bangladeş, 165 milyon nüfusu ile dünyanın nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkeleri arasında yer alıyor. Dünya Bankası verilerine göre Bangladeş’in yüzde 7 ile 2019 yılında Güney Asya’da Hindistan’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olması bekleniyor.
Arçelik’in Bangladeş’te yaptığı satın alma, İpek Yolu üzerindeki yatırımlarının önemli bir halkasını oluşturuyor. 2016 yılında Dawlance’ı alarak Pakistan pazarına giren Arçelik, 2017 yılında Hindistan’ın en büyük grubu Tata bünyesindeki Voltas ile ortaklık anlaşması imzaladı. Voltbek ortaklığının geçen yıl Hindistan’da temelini attığı yeni buzdolabı fabrikasının bu yıl faaliyete geçmesi planlanıyor.
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Türkiye ile Asya-Pasifik arasındaki, tarihsel olarak güçlü bir ekonomik koridor konumunda bulunan İpek Yolu üzerinde, küresel büyüme stratejimize uygun çok önemli bir adım daha attık” dedi ve ekledi:
“Ülkenin en tanınan markalarından olan Singer’in kullanım hakkına sahip Singer Bangladesh Limited’i satın alarak Bangladeş’te güçlü bir varlık göstereceğiz.Bangladeş dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında, orta ve uzun vadede de bu büyümenin daha da hızlanacağı tahmin ediliyor. Bangladeş pazarı, büyüyen orta sınıfı ve genç nüfusuyla çok büyük bir potansiyele sahip. Küresel ölçekteki teknoloji ve Ar-Ge kapasitemizi Singer Bangladesh’in pazardaki güçlü konumu ve marka algısı ile birleştirerek yerel pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştireceğiz.”
Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu da “Asya-Pasifik bölgesi, sektörümüzde gelecek 10 yılda gerçekleşecek büyümenin itici gücü olacak. Singer Bangladesh büyük ekonomik potansiyel taşıyan Bangladeş pazarına girmek için önemli bir fırsat sunuyor. Köklü marka mirasına, geniş perakende ağına ve yetenekli bir yönetim ekibine sahip bir şirketi satın alıyoruz. Bu başarıların üzerine koyarak; üretim, satın alma, perakende ve ürün teknolojilerinde güçlü sinerjiler yaratacağımıza inanıyorum. Orta vadede, beyaz eşya sektörünün ana ürün gruplarında pazar lideri olmayı hedefliyoruz” dedi.
Hollanda limited şirketi olan Retail Holdings Bhold B.V., 1990 yılında Amsterdam’da kuruldu. Daha önce Retail Holdings/Singer Group parçası olan şirket, holding/yatırım şirketi konumunda bulunuyor.
Singer Bangladesh 385 mağazası ve 700’ün üzerinde toptan satıcısıyla ülkenin en büyük beyaz eşya perakende ağına sahip. Bölgedeki operasyonlarına 1905 yılında başlayan Singer, kendi markası ve diğer markalarda ev aletlerinin tüm kategorilerini satıyor. Singer Bangladesh’in hisselerinin yüzde 57’si Hollanda merkezli Retail Holding Bhold B.V.’ye aittir. Şirketin geri kalan yüzde 43’lük hissesiDakka ve Chittagong Borsalarında işlem görüyor.

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