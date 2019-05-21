FİNANS

Arçelik Telve yenilendi

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer: - "Yeni Telve’yi 4 yıllık Ar-Ge çalışması, pazar araştırması ve tüketicilerle bire bir görüşmelerin sonucunda geliştirdik"

İSTANBUL(AA) - Türkiye’nin ilk Türk kahvesi makinesi Telve’yi üreten Arçelik, Yeni Telve ürününü tüketiciyle buluşturdu.

Cezveyi her yönden ısıtan indüksiyon teknolojisine sahip Yeni Telve kahvenin en ideal süre ve sıcaklıkta pişmesini sağlıyor, her fincanda közde pişmiş geleneksel Türk kahvesi lezzetini sunuyor.

Arçelik’in patentli Cooksense® teknolojisi ile her fincanda bol köpüklü ve tam kıvamında Türk kahvesi lezzetini sunmaya devam eden Yeni Telve, dokunmatik kontrol paneli ve 1,5 litrelik dahili su tankıyla kullanım kolaylığı sağlanıyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamada, Yeni Telve'nin yüksek cezve kapasitesi ile tek seferde 6 fincana kadar kahve pişirdiği belirtilirken ayrıca 3 farklı fincan boyuna göre Türk kahvesi miktarının ayarlanabildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Yeni Telve’yi 4 yıllık Ar-Ge çalışması, pazar araştırması ve tüketicilerle bire bir görüşmelerin sonucunda geliştirdiklerini dile getirerek, "kültürümüzün çok önemli bir değeri olan Türk kahvesinin geleceğine önemli yatırımlar gerçekleştirdik ve 26 patent aldık. 2004 yılında piyasaya çıkardığımız Türkiye’nin ilk Türk kahvesi makinesi Telve ile büyük bir başarıya imza atarak sektöre damga vurduk. Ardından Telve yolculuğumuzu bir adım daha ileriye taşıyarak, otel, restoran, kafe, ofis gibi işletmeler için geliştirdiğimiz Profesyonel Türk Kahvesi Makinesi Telve Pro ile sektörün önemli bir ihtiyacını karşıladık. Şimdi de yeni Telve ile şık bir tasarım eşliğinde çok daha lezzetli kahve keyfi sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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arçelik Telve

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