FİNANS

Arçelik ve Beko bayilerinden Düzce'de teknoloji sınıfı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 14:26 | Son Güncelleme

Düzce'deki Arçelik ve Beko bayilerinden her beyaz eşya ve TV alışverişi karşılığında 10 TL bağış ayrılarak kurulan 21 kişilik teknoloji sınıfında, öğrenciler kodlama öğrenebilecek, fikirlerini tasarım ve prototipe dönüştürebilecek - Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu: - "Koç Topluluğu olarak dijjtal dönüşüme sürekli yatırım yapıyor, ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna liderlik etmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL(AA) - Arçelik, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle topluma değer katmayı sürdürüyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Düzce'deki Arçelik ve Beko bayilerinin Valilik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü "Düzce Kodluyor" projesine destek amacıyla Şubat-Mart 2019'da yürüttüğü bağış kampanyası başarıyla sonuçlandı.

Düzce'deki Arçelik ve Beko bayilerinden yapılan her beyaz eşya ve TV alışverişi karşılığında 10 TL bağış toplayarak Hürriyet Ortaokulu'na 21 kişilik bir teknoloji sınıfı kuruldu. Sınıfta, 21 adet bilgisayar, 21 adet açık kaynaklı robotik kodlama platformu Arduino ve Mblock seti ile bir adet 3 boyutlu yazıcı bulunuyor.

Öğrenciler, sınıfta robotik kodlama öğrenebilecek, hayallerindeki fikirlerin tasarım ve prototipini geliştirebilecek. Teknoloji sınıfında yılda 512 öğrencinin eğitim görmesi bekleniyor.

- "Gençlerimizi, bu olağanüstü teknolojik dönüşüme hazırlamamız gerekiyor"

Açıklamaya göre törende konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, dijitaleşmenin hayatı her alanda hızla dönüştürdüğünü belirterek, "Siz gençlerimizi, bu olağanüstü teknolojik dönüşüme hazırlamamız gerekiyor. Koç Topluluğu olarak dijjtal dönüşüme sürekli yatırım yapıyor, ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna liderlik etmeyi hedefliyoruz. Böyle kıymetli bir projeyi hayata geçirdikleri için Düzce Valimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, emeği geçen bayi ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de "Düzce Kodluyor" projesi kapsamında Valilik ile planlanan 2 aylık bir kampanya başlattıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bayilerimiz ve siz sevgili Düzceliler sayesinde yepyeni bir anlayışla Düzce Hürriyet Ortaokulu'na teknoloji sınıfı’nı kurduk. Arçelik ailesi olarak böyle değerli bir projenin parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Teknoloji sınıfının gençlerimizin gelişimine ve dijital dünyaya hazırlanmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Şirketimizin en büyük güçlerinden olan Arçelik ve Beko bayi teşkilatımızın desteği ile topluma değer katmaya devam edeceğiz."

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
OPEC ülkeleri petrol fiyatlarındaki artışı fırsata çevirecekOPEC ülkeleri petrol fiyatlarındaki artışı fırsata çevirecek
Niksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandıNiksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arçelik düzce Teknoloji sınıfı

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

O paralar hesaplara yattı

O paralar hesaplara yattı

Altında 'saldırı' yükselişi! İşte son durum

Altında 'saldırı' yükselişi! İşte son durum

Bakan duyurdu: 19 Eylül'de alımlar başlayacak

Bakan duyurdu: 19 Eylül'de alımlar başlayacak

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB-Konut fiyat endeksi Temmuz’da reel olarak yıllık yüzde 11.24 azaldı-Yenilendi

MB-Konut fiyat endeksi Temmuz’da reel olarak yıllık yüzde 11.24 azaldı-Yenilendi

MB-Konut fiyat endeksi Haziran’da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı

MB-Konut fiyat endeksi Haziran’da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı

OPEC ülkeleri petrol fiyatlarındaki artışı fırsata çevirecek

OPEC ülkeleri petrol fiyatlarındaki artışı fırsata çevirecek

Niksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandı

Niksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandı

Berna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Berna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu

Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.