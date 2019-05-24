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Arçelik Yelken ekibi "Atatürk Rallisi"de ilke imza attı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

Arçelik Yelken ekibi, "Atatürk Rallisi" yelkenle gerçekleştiren ilk tekne oldu

İSTANBUL (AA) - Arçelik Yelken ekibi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları’nın Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle İstanbul - Samsun arasında düzenlenen "Atatürk Rallisi" yelkenle gerçekleştiren ilk tekne oldu.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları’nın Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Kuzey Saha Komutanlığı koordinesinde ve TAYK organizasyonuyla, İstanbul - Samsun arasında düzenlenen "Atatürk Rallisi" ne katıldı.

Arçelik Yelken Takımı, 4 -12 Mayıs'da yaklaşık 40 yelkenli teknenin çıktığı "Atatürk Rallisi"ne merhum Mustafa V. Koç ‘un anısı olan Papili isimli tekneyle 16 -19 Mayıs'da arasında dahil oldu.

Yelken sporuna gönül veren, çoğunluğu 2-7 yıl arası tecrübeye sahip Arçelik çalışanlarından oluşan tekne ekibini uğurlamak için 16 Mayıs’ta Kalamış Marina’da Bayrak Seremonisi düzenlendi.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Ebiçlioğlu ve Arçelik yöneticilerinin katıldığı törende Yelken ekibi Bandırma Vapuru rotasını tarihi zamana uygun olarak yelkenle gerçekleştiren ilk tekne olarak bayrağı Samsun’a ulaştırma sözü verdi.

Yola çıkan takıma, bayrak ve bandoyla uğurlamak için Kadıköy’den motorlu tekneyle yanaşan bir grup Arçelik çalışanı sürpriz yaptı.

Arçelik teknesi fırtına, yağış ve kaba dalgaların etkisiyle zorlu şartlarda geçen Karadeniz yolculuğunun ardından 2,5 günde yaklaşık 400 deniz mili yelkenle yol yaparak Samsun’a ulaştı.

Halkın yaklaşık 50 bin kişiyle katılım gösterdiği Samsun’daki törenlerde, Atatürk Rallisi’ne katılan teknelerle birlikte

Atatürk ve silah arkadaşları’nın Samsun’a ayak bastığı Tütün İskelesi’nde geçit ve saygı duruşunda bulunan Arçelik ekibini, karada Karadeniz Bölgesi’ndeki Arçelik yöneticileri, çalışanları, yetkili servisleri ve bayileri aileleriyle birlikte karşıladı. Yelken ekibi İstanbul’dan getirdikleri bayrakları Karadeniz temsilcilerine teslim etti.

Arçelik Yelken ekibi, donanma filosu gemileriyle birlikte Bandırma Vapuru rotasını yelkenle gerçekleştiren ilk tekne olma hedefine ulaşarak şirketin öncü ve liderlik vizyonunu denizlere de taşımanın gururunu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Arçelik Yelken ekibi Atatürk Rallisi

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