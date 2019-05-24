İSTANBUL (AA) - Arçelik Yelken ekibi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları’nın Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle İstanbul - Samsun arasında düzenlenen "Atatürk Rallisi" yelkenle gerçekleştiren ilk tekne oldu.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları’nın Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Kuzey Saha Komutanlığı koordinesinde ve TAYK organizasyonuyla, İstanbul - Samsun arasında düzenlenen "Atatürk Rallisi" ne katıldı.

Arçelik Yelken Takımı, 4 -12 Mayıs'da yaklaşık 40 yelkenli teknenin çıktığı "Atatürk Rallisi"ne merhum Mustafa V. Koç ‘un anısı olan Papili isimli tekneyle 16 -19 Mayıs'da arasında dahil oldu.

Yelken sporuna gönül veren, çoğunluğu 2-7 yıl arası tecrübeye sahip Arçelik çalışanlarından oluşan tekne ekibini uğurlamak için 16 Mayıs’ta Kalamış Marina’da Bayrak Seremonisi düzenlendi.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Ebiçlioğlu ve Arçelik yöneticilerinin katıldığı törende Yelken ekibi Bandırma Vapuru rotasını tarihi zamana uygun olarak yelkenle gerçekleştiren ilk tekne olarak bayrağı Samsun’a ulaştırma sözü verdi.