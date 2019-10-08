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Arçelik, yeni nesil mağazacılık konseptini KKTC'ye taşıdı

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Arçelik müşteri deneyimini ön planda tutan yeni nesil mağazacılık dönüşümünü KKTC'de açtığı yeni mağazayla sürdürdü - Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu: - "Topluluğumuzun dijital dönüşüm yolculuğunda Arçelik, önemli yatırımlar yaparak öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Perakende sektöründeki dijital dönüşüme de liderlik eden Arçelik, özel olarak tasarlanmış yeni konsepti ile dünya trenlerini mağazalarına taşıyarak müşterilerine benzersiz bir deneyim yaşatıyor" - Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer: - "Yeni konsept mağazalarımızı tüketicilerimiz çok sevdi. Arçelik mağazalarında müşterilerimiz yemek pişiriyor, oyun oynuyor, kahvelerini yudumluyor"

İSTANBUL (AA) - Arçelik, müşteri deneyimini ön planda tutan yeni nesil mağazacılık dönüşümünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) açtığı yeni mağaza ile sürdürdü.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, perakendeye yepyeni bir boyut getiren şirket, yeni nesil mağazacılık atağını KKTC'ye taşıdı.

Arçelik'in KKTC'deki 15'inci mağazasının resmi açılışı, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, Arçelik Satış Direktörü Oğuzkan Şatıroğlu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün katılımıya gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, dünyanın hızlı bir teknolojik dönüşümden geçtiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi, Koç Topluluğu olarak, 2016 yılında başlattığımız geniş kapsamlı Dijital Dönüşüm programıyla Türkiye’de ve KKTC’de dönüşüme liderlik etmeyi ve ülkenin geleceğine değer katmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Mağazalarımızı müşterilerimizin keyif alacağı alanlara çeviriyoruz"

Dijital dönüşüm yolculuğunda Arçelik'in önemli yatırımlar yaparak öncü çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Ebiçlioğlu, "Perakende sektöründeki dijital dönüşüme de liderlik eden Arçelik, özel olarak tasarlanmış yeni konsepti ile dünya trendlerini mağazalarına taşıyarak müşterilerine benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Yeni nesil mağazalarımızı müşterilerimizin alışveriş yaparken keyif alacağı yaşam alanlarına çeviriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de beyaz eşya ve tüketici elektroniğinde Türkiye'nin en büyük perakende gücüne sahip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"64 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen beyaz eşya markası olarak tüketicimizi ilkler ve enlerle tanıştırıyoruz. Yeni konsept mağazalarımızı tüketicilerimiz çok sevdi. Arçelik mağazalarında müşterilerimiz yemek pişiriyor, oyun oynuyor, kahvelerini yudumluyor. Ürünlerle ilgili bilgilere hızla ulaşmayı sağlayan dijital ekranlarla donatılan mağazalarımızda, Arçelik ürünlerinin yanında cep telefonu, tablet, dijital oyuncaklar gibi en yenilikçi elektronik ürünler de bulunuyor."

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Anahtar Kelimeler:
arçelik KKTC

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