FİNANS

Arçelik’e Ar-Ge Liderliği Özel Ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 05.05.2019 13:05 | Son Güncelleme

Arçelik, inovasyon haftasında gerçekleştirilen İnovaLig Ödülleri'nde "Ar-Ge Liderliği" katagorisinde özel ödülün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Arçelik, İnovaLig Ödülleri'nde "Ar-Ge Liderliği Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen ve 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Türkiye İnovasyon Haftası'na bu yıl da stratejik partner olarak destek verdi.

Türkiye’nin patent şampiyonu olan, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki başarısını her yıl aldığı ulusal ve uluslararası ödüllerle taçlandıran Arçelik, bu yıl da Ar-Ge Liderliği Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Ebiçlioğlu, "Türkiye'deki önemli etkinliklerden biri olan İnovasyon Haftası'nda 'Ar-Ge Liderliği Ödülü'nü almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Arçelik olarak dünyanın farklı noktalarındaki 17 Ar-Ge merkezimizle global trendler ışığında yenilikçi ve akıllı teknolojiler geliştiriyoruz. Sensör teknolojileri, uzaktan erişim protokolleri, ileri veri analitiği ve siber güvenlik algoritmaları alanlarında gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge faaliyetlerini, ürünlerin performansının daha tasarım aşamasında bilgisayar ortamında hesaplanmasını olanaklı kılan bileşen bazlı modelleme ve ileri analiz yöntemleri ile birleştiriyoruz. İnovasyonu stratejimizin odak noktasına alıyor, global Ar-Ge ağımızı genişletmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Arçelik, etkinlik kapsamındaki standında, akıllı, bağlı teknolojilerini, görsel, yapay zeka uygulamalarını ve sensör teknolojileri alanındaki yeni çalışmalarını sergiledi.

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