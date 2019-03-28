Arçelik'e CDP Türkiye İklim Liderliği Ödülü

Arçelik 2012 yılından bu yana CDP iklim programına raporlama yapıyor. 3 kez CDP İklim Global A listesinde yer alan Arçelik, 2017 yılında CDP Su programında da en yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı Global A listesine girmeye hak kazanarak her iki listede de yer alan dünyadaki 25 şirketten biri ve tek Türk şirketi olmuştu.

Arçelik, CDP'nin değerlendirmesine göre, iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarıyla sektöründe en iyi performansı gösteren şirket oldu. Arçelik dışında bu dereceyi alan sadece 2 Türk şirketi bulunuyor.

İSTANBUL (AA) - Arçelik, iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarıyla dünyanın en önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) tarafından 2018 Türkiye İklim Liderliği Ödülü’ne layık görüldü.

- “258 bin ton karbon azaltımını doğrulattıktan sonra piyasaya sunacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, Arçelik’in küresel bir şirket olarak dünyanın geleceği için ürün ve üretimde kaynak verimliliğine odaklandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak herkesin erişebileceği daha az kaynak kullanan iklim dostu ürünler geliştirdiklerini vurgulayan Özkadı, "Türkiye’de yürüttüğümüz Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi kapsamında 2013-2018 yıllarında yüksek enerji verimli buzdolaplarımızın satışı ile sağlanan 258 bin ton karbondioksite azaltımının doğrulanmasının ardından bunu piyasaya sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özkadı, Arçelik’in enerji verimli ürünlere yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmek için global girişimlere destek veriyoruz. Gelişmekte olan pazarlarda STK’lar ve kamu kurumları ile iş birliği yaparak ev cihazlarında enerji verimliliği standartlarının ve regülasyonlarının oluşturulmasına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü’nün (UN Environment) liderliğindeki United for Efficiency (Verimlilik İçin Birlik) projesinin ortağı olarak gelişmekte olan ülkelerde evlerde enerji verimli buzdolaplarına geçişe destek vermeye devam ediyoruz."