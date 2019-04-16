Arçelik'e iF Design'dan 4 ödül

İSTANBUL (AA) - Arçelik, "dünyanın en saygın" tasarım ödüllerinden biri olan iF Design Award 2019'da 4 ödül birden aldı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, dünyanın dört bir yanından binlerce ürünün marka ürün tasarımı, iletişim tasarımı, ambalaj tasarımı, mimari tasarım, profesyonel konsept tasarımı ve servis tasarımı gibi kategorilerde yarıştığı iF Design Award 2019'da, Beko B18, Grundig Dot Matrix, Arçelik Pro Telve ve Beko Vega TFT Oven ile 4 ödüle layık görüldü.

20'den fazla ülkeden önde gelen 60 tasarım uzmanının oluşturduğu jüri, ürünleri özgünlük, evrensel tasarım, güvenlik, farklılaşma, estetik çekicilik gibi birçok başlıkta inceleyerek değerlendirdi.

iF Design Award 2019’un kazanan markalarına ödülleri Münih BMW Welt’te düzenlenen törende verildi. Arçelik’in ödüllerini kıdemli endüstriyel tasarımcı Aslı Ökmen aldı.

