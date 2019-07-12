FİNANS

Arçelik'e Red Dot'tan iki ödül

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 10:48 | Son Güncelleme

Şirket, Red Dot Tasarım Ödülleri jürisi tarafından Telve Duo ve Grundig Saç Kurutma Makinesi, Red Dot Award: Product Design kategorisinde ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Arçelik, tasarım dünyasının en önemli yarışmalarından olan Red Dot Ödülleri Töreni'nde iki ürünüyle ödül almaya hak kazandı.

Arçelik'in açıklamasına göre, şirket, tasarım dünyasının en önemli yarışmalarından olan ve otoritelerce kabul edilen bir kalite onayı olma özelliği taşıyan Red Dot Ödülleri'nde iki ürünüyle ödül aldı.

Red Dot Tasarım Ödülleri jürisi tarafından Telve Duo ve Grundig Saç Kurutma Makinesi, Red Dot Award: Product Design kategorisinde ödüle layık görüldü.

Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen törende, ödülleri şirket adına Arçelik Endüstriyel Tasarım Direktörü Serdal Korkut Avcı ve Tasarım Uzmanı Can Onur Vancı aldı. 1954'ten bu yana her yıl çeşitli ülkelerden binlerce başvurunun yapıldığı Red Dot Tasarım Ödülleri'nde ödül alan ürünler çağdaş tasarımın en büyük müzesi olan Red Dot Tasarım Müzesi'nde sergilenecek.

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Anahtar Kelimeler:
arçelik Red Dot

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