FİNANS

Arçelik'in "Eşit Sözlük" projesine uluslararası 2 ödül

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 12:10 | Son Güncelleme

Proje, IPRA tarafından "Kurumsal Sorumluluk" kategorisinde Altın Küre ile ödüllendirildi - "Eşit Sözlük", The Stevie Awards-Uluslararası İş Ödülleri'nde ise "Avrupa'da Yılın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde gümüş ödül kazandı

İSTANBUL (AA) - Arçelik'in toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için bu yıl hayata geçirdiği "Eşit Sözlük" projesi, uluslararası 2 prestijli ödüle layık görüldü.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, proje, Arçelik'in toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında cinsiyetçi söylemlerin önüne geçmek üzere Dünya Kadınlar Günü'nde hayata geçirdiği "Eşit Sözlük" projesi, birinci yılını doldurmadan uluslararası alanda 2 önemli başarıya imza attı.

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından "Kurumsal Sorumluluk" kategorisinde Altın Küre ile ödüllendirilen "Eşit Sözlük", The Stevie Awards-Uluslararası İş Ödülleri'nde ise "Avrupa'da Yılın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde gümüş ödül kazandı.

Bilgisayar ve mobil cihazlarda kullanılabilen "Eşit Sözlük" klavye uygulaması, cinsiyetçi ifadeler kullandığında uyarıyor ve alternatif söylemler öneriyor. Yani, dil veya el sürçse bile, "Eşit Sözlük" eşitliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Özbil, alanında dünyanın en prestijli ödüllerini almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumsal iletişimde eşitliği sağlamak için dilde cinsiyetçiliği engellememiz gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Eşit Sözlük, farkındalık yaratmakla kalmayıp teknolojiyi kullanarak çözüm de sunuyor. Proje için yürütülen çalışmalarla dijital kanallar üzerinden toplam 20 milyon kişiye ulaştık. Lansman filmimiz toplam 6,5 milyon kişi tarafından izlendi. Mobil uygulamamız, Türkiye'de 20 bine yakın kişi tarafından kullanılıyor. Eşit Sözlük veri tabanındaki söylemler, kullanıcılardan gelen önerilerle şu ana kadar yüzde 20 oranında arttı. Projenin kısa sürede ulaştığı başarı bizleri gururlandırıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolculuğumuzda umut veriyor."

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