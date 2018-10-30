İSTANBUL (AA) - Arçelik'in toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için bu yıl hayata geçirdiği "Eşit Sözlük" projesi, uluslararası 2 prestijli ödüle layık görüldü.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, proje, Arçelik'in toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında cinsiyetçi söylemlerin önüne geçmek üzere Dünya Kadınlar Günü'nde hayata geçirdiği "Eşit Sözlük" projesi, birinci yılını doldurmadan uluslararası alanda 2 önemli başarıya imza attı.

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından "Kurumsal Sorumluluk" kategorisinde Altın Küre ile ödüllendirilen "Eşit Sözlük", The Stevie Awards-Uluslararası İş Ödülleri'nde ise "Avrupa'da Yılın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde gümüş ödül kazandı.

Bilgisayar ve mobil cihazlarda kullanılabilen "Eşit Sözlük" klavye uygulaması, cinsiyetçi ifadeler kullandığında uyarıyor ve alternatif söylemler öneriyor. Yani, dil veya el sürçse bile, "Eşit Sözlük" eşitliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Özbil, alanında dünyanın en prestijli ödüllerini almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: