Arçelik’ten Dawlance markasıyla Pakistan'a ilk mağaza

İSTANBUL (AA) - Arçelik, Pakistan'daki ilk Dawlance mağazasını hizmete açtı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Dawlance’ı satın alarak 2016 yılında dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden olan Pakistan pazarına adım atan Arçelik, ülkedeki ilk mağazasını Peşaver kentinde tüketicilerle buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, Pakistan pazarının gelecekte hızlı bir büyüme yaşayacağını belirterek, "Biz de ülkenin pazar potansiyeli doğrultusunda Türkiye’deki perakende uygulamalarımızı, bilgi ve tecrübelerimizi Dawlance markasına taşıyarak Pakistanda da ilklere imza atacağız. Dawlance markamız Pakistan’da en son teknolojiye sahip üretim tesislerimizle yeniliğin öncüsü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişte İpekyolu’nun önemli duraklarından biri olan Peşaver’de açılan mağazayla Türkiye’de uygulanan yeni nesil mağazacılık konsepti ilk kez bir marka tarafından Pakistan’da uygulanmış oldu.

Müşteri deneyiminin ön planda tutulduğu 340 metrekarelik mağazada bulunan alanlarda tüketiciler satın almadan önce tüm ürünleri deneyebiliyor. Mağazada belirlenen günlerde pişirme aktiviteleri düzenleniyor.

- Pakistan’a 3 mağaza daha yolda

Dawlance markasının geniş ürün yelpazesinin yer aldığı mağazada, tüketicilere buzdolaplarından çamaşır makinelerine, mikro dalga fırınlardan split klimalara kadar birçok alternatif ürün sunuluyor.

2019 yılı içerisinde Karaçi, Lahor ve Islamabad/Rawalpindi olmak üzere 3 lokasyonda daha Dawlance mağazası açılması planlanıyor.

