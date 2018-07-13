FİNANS

Arçelik'ten entegre ankastre ocak ve davlumbaz

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

Arçelik, mutfağında kendisi için en iyisini isteyenlere özel olarak entegre ankastre ocak ve davlumbazı tasarladı

İSTANBUL (AA) - Arçelik, mutfağında kendisi için en iyisini isteyenlere özel olarak entegre ankastre ocak ve davlumbazı tasarladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, entegre davlumbaz, sensor ile düzenli olarak koku ve buhar seviyesini tespit ederek otomatik havalandırma seviyesi kontrolü sağlıyor.

Zaman ayarı, 10 güç kademe sayısı gibi özelliklere sahip havalandırma sistemi ile entegre çalışan ocak ise artık ısı göstergesi, otomatik durdurma, otomatik sıcaklık ayarı gibi birçok özelliği bir araya topluyor.

Arçelik Davlumbaz'ın 10 farklı güç kademe sayısı, 10 katmanlı alüminyum yağ filtresi, ısıya dayanıklı döküm ızgarası ve 5 yıl ömürlü karbon filtresi bulunuyor. 72 dBA'lık maksimum ses seviyesi, kendi kendine otomatik çalışma modu, zaman ayarı ve fitre doluluk uyarısı ile varlığını unutturuyor. 2+2'li flexi indüksiyonlu ocak, daha fazla hız, daha fazla hassasiyet ve daha fazla verim vadediyor. Otomatik tencere algılama özelliği, güvenli kapatma ayarı, otomatik durdurma, tuş ve çocuk kilitleri ile güvenlikten ödün vermeyen üründe her bölme için ayrı bir zaman ayarı bulunuyor.

Artık ısı göstergesi ve sıcaklık ayarını geri kazandırma özellikleri ile sadece yeteri kadar enerji harcayan ocağın 8 seviyeli sıcaklık ayarına sahip.Yiyeceklerini ısıtmak isterken sıcaklığı ayarlayamayıp kaynatanlar için ayrıca eritme, ısıtma ve kaynatma ayarı bulunan ocaklar görüntüsüyle de kendinizi profesyonellerle yarışacak güçte hissettiriyor.

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