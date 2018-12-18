Arçelik'ten şık ve teknolojik yılbaşı hediyeleri

İSTANBUL (AA) - Arçelik, sevdiklerini yeni yıla girerken mutlu etmek isteyenler için şık tasarımının yanı sıra kullanım kolaylığıyla öne çıkan ürünlerini sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik’in yılbaşı hediye önerileriyle bu sene de fark yaratıyor. Yepyeni ürünlerin yanı sıra hediye tercihlerinde ilk sıralarda yer alan Mini Telve Türk Kahvesi Makinesi alternatifler arasında öne çıkıyor. Eternity serisi ise tasarımı profesyonel kullanımla bir araya getiriyor.

K 3300 Kırmızı Mini Telve Türk Kahvesi Makinesi, CookSense teknolojisi sayesinde bol köpüğüyle gerçek Türk kahvesi lezzeti sunuyor.

Paslanmaz çelik tabanlı cezvesi ile geleneksel damak zevkine uygun Türk kahvesi pişirme imkanı veren üründe, tek seferde bir fincan kahve yapılabildiği gibi, üç kişi için de kahve hazırlanabiliyor. Taşmayı önleyen teknolojisiyle dikkati çeken üründe tek tuşla kolayca kahve yapılabiliyor. Kahveler hazır olduğunda sesli uyarı ile bildiren ürün, kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplıyor.