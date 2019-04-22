FİNANS

Arçelik’ten Türkiye ve Avrupa’nın en sessiz toz torbasız süpürgesi

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Arçelik, Türkiye ve Avrupa'nın en sessiz toz torbasız süpürgesi Imperium SilentPro’yu tüketicileri ile buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Arçelik, 63 dBA ses seviyesi ile Türkiye ve Avrupa'nın en sessiz toz torbasız süpürgesi Imperium SilentPro’yu tüketicilere sunuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre geliştirdiği teknolojilerle tüketicilerinin hayatını kolaylaştıran, Arçelik, 63 dBA ses seviyesi ile Avrupa ve Türkiye’nin en sessiz toz torbasız süpürgesi Imperium SilentPro’yu piyasaya çıkarıyor.

Yapılan testlerle Türkiye ve Avrupa'nın en sessiz toz torbasız süpürgesi olduğu kanıtlanan Imperium SilentPro, ev temizliğinin en büyük sorunu olan süpürge gürültüsünü ortadan kaldırıyor. Birleşik Krallık Gürültü Azaltma Derneği'nden (UK Noise Abatement Society) Sessizlik Sertifikası (Quiet Mark) sahibi sahibi ürün, A sınıfı toz tutma performansı ve tozların yüzde 99.98’ini tutmayı başaran çift Hepa filtresi ile tozları yok ederken A++ enerji sınıfıyla enerji tasarrufu sağlıyor.

Dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan Red Dot Design Award’da 2017 yılında tasarım ödülü alan Imperium SilentPro’nun kolay temizlenen 3L kapasiteli anti-statik toz haznesi, tozların hazneye yapışmasını ve tozların havaya dağılmasını engelliyor.

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arçelik Imperium SilentPro

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