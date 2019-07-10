ArcelorMittal 2 bin işçisiyle yollarını ayıracak

İlayda Kılıçay / İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Çelik imalat şirketi ArcelorMittal, yeniden yapılanma planının bir parçası olarak, ham metal fiyatları ve elektrik ödemeleri başta olmak üzere, firma giderlerinin fazla olduğu için ekonomik anlamda zorlandıkları açıklamasıyla, Güney Afrika’da 2 bin işçisini işten çıkaracağını duyurdu.

Şirketin açıklaması, yarıyıl zararının 45.78 milyar dolar civarında olmasını öngördükleri açıklaması sonrasında geldi.

Açıklama ardından, ArcelorMittal Güney Afrika hisseleri yüzde 9.54 değer kayberderken, ana şirket ArcelorMittal SA yüzde 1.42 değer kazandı.



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