Geleceğin teknolojileri olan Virtual Reality, Augmented Reality gibi dijital konularda hem proje üretildiği hem de eğitimin verildiği laboratuvarda, iç mimari proje üretimi konusunda eski tip paftalar ve maketler yerine tüm sunum mecrasını sanal dünyaya taşıma amacıyla, proje derslerinde bir reforma gidildi. Bu kapsamda artık öğrenciler söz konusu sistemlerle donatılıyor.

Katılımcılar, aynı zamanda sanal gerçeklik ortamında 3 boyutlu bir iç mimari yapıyı gerçek ölçütlerinde gezme fırsatı yakaladı ve artırılmış gerçeklik sayesinde makete ihtiyaç duymadan nasıl sunum yapılabileceğini deneyimledi.

Hem eğitim alanında hem de proje üretimi noktasında kullanılmak üzere hayata geçirilen laboratuvar, üniversitenin Büyükçekmece'deki yerleşkesinde öğrencilere ve araştırma görevlilerine hizmet vermeye başladı.

- "Bu laboratuvar Türkiye'de bir ilk"

Laboratuvarın tanıtım etkinliğinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Didem Baş, iç mimarlıkta rander alınarak bilgisayar destekli programlarla paftalar üretildiğini belirterek, sanal ve artırılmış gerçeklikte artık bu rander ve paftaların kalktığını söyledi.

Baş, "Sanal ve artırılmış gerçeklikte, mekanı bire bir tanımlayıp, içine girip öğrenci ile beraber mekanı çizebiliyoruz. Mekanda ürettiğimiz sanal gerçeklikteki bir tasarımı gerçek mekanın üzerine giydirip sunabiliyoruz. Ve insanları o mekanın içerisinde bire bir gezdirebiliyoruz. Bu çok büyük bir değişim." dedi.

Türkiye'de Arel Üniversitesi dışında iç mimarlık bölümlerinde lisans düzeyinde henüz sanal deneyim tasarım laboratuvarı bulunmadığını aktaran Baş, "Bu laboratuvar iç mimarlıkta ilk." diye konuştu.

Baş, laboratuvar sayesinde öğrencilerin projelerini üç boyutlu sunabildiğini belirterek, bu sayede projelerin çok daha cezbedici olacağını bildirdi.