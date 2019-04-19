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Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü "dijital çağa" geçti

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tarafından dijital çağa geçiş kapsamında hayata geçirilen Sanal Deneyim Tasarım Laboratuvarı tanıtıldı - Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Didem Baş: - "Türkiye'de Arel Üniversitesi dışında iç mimarlık bölümlerinde lisans düzeyinde henüz sanal deneyim tasarım laboratuvarı bulunmuyor. Bu laboratuvar iç mimarlıkta ilk" - Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Çağlayan Karagözler: - "Laboratuvarda öğrenilenler öğrencilere mesleğine bir adım önde başlama fırsatı sunacak. Öğrencilerimizin iş bulması ve kariyerini hızlandırması adına çok önemli bir gelişme"

İSTANBUL (AA) - Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tarafından dijital çağa geçiş kapsamında hayata geçirilen Sanal Deneyim Tasarım Laboratuvarı tanıtıldı.

Hem eğitim alanında hem de proje üretimi noktasında kullanılmak üzere hayata geçirilen laboratuvar, üniversitenin Büyükçekmece'deki yerleşkesinde öğrencilere ve araştırma görevlilerine hizmet vermeye başladı.

Laboratuvarın tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara, öğrencilerin aldığı dersler sonucu ortaya koydukları sanal sunumları ve projeleri yakından inceleme şansı sunuldu.

Katılımcılar, aynı zamanda sanal gerçeklik ortamında 3 boyutlu bir iç mimari yapıyı gerçek ölçütlerinde gezme fırsatı yakaladı ve artırılmış gerçeklik sayesinde makete ihtiyaç duymadan nasıl sunum yapılabileceğini deneyimledi.

Geleceğin teknolojileri olan Virtual Reality, Augmented Reality gibi dijital konularda hem proje üretildiği hem de eğitimin verildiği laboratuvarda, iç mimari proje üretimi konusunda eski tip paftalar ve maketler yerine tüm sunum mecrasını sanal dünyaya taşıma amacıyla, proje derslerinde bir reforma gidildi. Bu kapsamda artık öğrenciler söz konusu sistemlerle donatılıyor.

- "Bu laboratuvar Türkiye'de bir ilk"

Laboratuvarın tanıtım etkinliğinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Didem Baş, iç mimarlıkta rander alınarak bilgisayar destekli programlarla paftalar üretildiğini belirterek, sanal ve artırılmış gerçeklikte artık bu rander ve paftaların kalktığını söyledi.

Baş, "Sanal ve artırılmış gerçeklikte, mekanı bire bir tanımlayıp, içine girip öğrenci ile beraber mekanı çizebiliyoruz. Mekanda ürettiğimiz sanal gerçeklikteki bir tasarımı gerçek mekanın üzerine giydirip sunabiliyoruz. Ve insanları o mekanın içerisinde bire bir gezdirebiliyoruz. Bu çok büyük bir değişim." dedi.

Türkiye'de Arel Üniversitesi dışında iç mimarlık bölümlerinde lisans düzeyinde henüz sanal deneyim tasarım laboratuvarı bulunmadığını aktaran Baş, "Bu laboratuvar iç mimarlıkta ilk." diye konuştu.

Baş, laboratuvar sayesinde öğrencilerin projelerini üç boyutlu sunabildiğini belirterek, bu sayede projelerin çok daha cezbedici olacağını bildirdi.

- "Proje hazırlarken hız ve maliyet avantajı sunacak"

Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Çağlayan Karagözler, sektörün teknolojik olarak çok ciddi geliştiğini belirterek, öğrencilerin de bu gelişmeleri takip etmesi gerektiğini söyledi.

Karagözler, "Normal şartlarda bir mimari veya iç mimari iş olduğu zaman eski sistemde paftalar, randerlar, görseller, kağıtlar bir sürü fiziksel materyal ile binanın sunumu söz konusu oluyor. Fakat bu laboratuvar ve burada öğrenilenler sayesinde öğrenciler bütün projelerini sanal olarak sunabilecekler. Sanal gerçeklik gözlüğü ile projelerini tecrübe ettirebilecekler." ifadelerini kullandı.

Laboratuvarda öğrenilenlerin öğrencilerin mesleğine bir adım önde başlamasını sağlayacağını dile getiren Karagözler, öğrencilerin iş bulması ve kariyerini hızlandırması adına çok önemli bir gelişme olduğunu bildirdi.

Karagözler, laboratuvarın öğrencilere oyun tasarım ve animasyon sektörlerinde de iş bulması imkanı sunacağını belirterek, öğrencilerin proje hazırlarken yazılım ve benzeri konularda dışarıdan ek destek almasına gerek kalmayacağını vurguladı.

Öğrencilerin sanal tasarım laboratuvarı sayesinde projelerini çok hızlı hazırlayabileceklerini dile getiren Karagözler, aynı zamanda ciddi maliyet avantajına da sahip olunacağını sözlerine ekledi.

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